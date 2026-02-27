¡Horror en Playa los Pescadores!: Hallan cuerpo de recién nacido sin vida dentro de bolsa flotando en el mar

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Momentos de terror y profunda tristeza se vivieron la mañana de este viernes 27 de febrero en la Playa Los Pescadores, en el distrito de Chorrillos, luego que un grupo de bañistas encontrara una bolsa amarilla flotando a pocos metros de la orilla. Lo que parecía basura arrastrada por el mar, terminó convirtiéndose en una escena desgarradora.

Según testigos, la bolsa llamó la atención porque se mantenía cerrada y no se hundía. Algunos presentes decidieron acercarla hacia la arena para revisar su contenido. Al abrirla, descubrieron el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido, aún con el cordón umbilical. El hallazgo dejó en shock a quienes estaban en el lugar.

De inmediato, los bañistas dieron aviso a las autoridades. Hasta el momento del desarrollo de esta nota, se espera la llegada de personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que puedan acordonar la zona y se comience con las diligencias correspondientes, así como la presencia del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo.

Conmoción entre vecinos y veraneantes

La noticia se extendió rápidamente entre los vecinos de la zona y las personas que se encontraban disfrutaban del día. Muchos no podían creer lo ocurrido. Algunos padres de familia optaron por retirarse con sus hijos, mientras que otros permanecieron en silencio esperando la llegada de las autoridades.

Vecinos comentan que será necesario que el cuerpo sea trasladado a la morgue para que se realicen los exámenes forenses que permitan conocer las causas exactas de la muerte y confirme si el bebé nació con vida. Este punto sería determinante para el desarrollo del caso.

El hallazgo ha generado un fuerte impacto en la comunidad de Chorrillos. Testigos pidieron que el caso no quede impune y que se identifique a los responsables lo antes posible. También recordaron la importancia de acudir a centros de salud y buscar ayuda ante situaciones difíciles, para evitar tragedias como esta.

Mientras tanto, la playa retomó parcialmente sus actividades, pero el ambiente ya no era el mismo. Lo que empezó como una mañana común terminó marcada por una escena que quedará en la memoria de quienes estuvieron presentes.

Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre este caso que ha impactado profundamente a la comunidad. Por ahora, el silencio y la tristeza dominan la orilla de la playa Los Pescadores, donde una mañana común quedó marcada por una tragedia que nadie imaginó presenciar.