Actualidad
Tenía un futuro

Revelan imágenes de Lizeth Marzano disfrutando de su vida antes de ser atropellada por Adrián Villar

Las fotos y videos inéditos divulgados el 26 de febrero revelaron cómo la deportista vivía sus últimos momentos entre música y disciplina antes de que su vida se le arrebatara.

Familiares revelaron lo que Lizeth Marzano hizo en sus últimas horas.
27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/02/2026

Un nuevo giro en el caso de Lizeth Marzano ha generado una ola de atención pública tras la difusión de fotos y videos que muestran a la joven atleta en situaciones cotidianas y alegres poco antes de su trágico fallecimiento.

Es a través de un programa televisivo que se pudieron revelar estas imágenes inéditas que capturan a Lizeth practicando música y compartiendo con personas cercanas, una faceta que poco conocían de ella.

Según el material divulgado, la deportista, quien formaba parte de la selección peruana de apnea y se preparaba intensamente para competencias, también dedicaba parte de su tiempo a cultivar una pasión artística: el saxofón.

Últimas horas antes de la tragedia

Los videos y fotografías presentados muestran a Lizeth en un ambiente de serenidad y entusiasmo. Ella aparece tocando su instrumento junto a compañeros y su profesor, con quienes desarrollaba su aprendizaje musical en la víspera del hecho fatal.

Luego de una clase de saxofón que se extendió hasta la noche, Lizeth decidió continuar con su rutina deportiva, una elección que la caracterizaba por su disciplina y ganas de superarse. Según reportes, salió a correr por las calles de San Isidro poco después de su lección artística.

Fue en ese momento cuando ocurrió el accidente que terminó con su vida: un vehículo embistió a la joven en el distrito limeño, en un hecho que ha provocado indignación en gran parte de la población.

La joven deportista además tenía pasión por el saxofón.
Investigación y reacciones

El conductor involucrado en el atropello fue identificado como Adrián Villar, quien fue detenido preliminarmente por la Policía Nacional del Perú (PNP) y permanece bajo custodia mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

La difusión de estas imágenes ha intensificado el escrutinio sobre cómo ocurrieron los hechos previos al accidente. Registros de seguridad revelan que Villar estuvo horas antes en un restaurante acompañado de otras personas y su entonces pareja, lo que ahora forma parte de las diligencias que analizan las autoridades para reconstruir la línea de tiempo del caso.

Además, familiares, amigos y vecinos han participado en vigilias en el lugar del atropello, encendiendo velas y dejando mensajes exigiendo justicia para la joven deportista, cuyo legado de esfuerzo y talento queda marcado en estas nuevas imágenes.

Expertos en derecho señalan que el material visual recientemente divulgado podría ser clave para esclarecer responsabilidades y también destacar la personalidad de Lizeth más allá de lo sucedido. Su vida equilibrada entre deporte y arte ha conmovido a quienes la conocieron y a la audiencia que sigue el caso.

