El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), otorgará bono de S/500. Conoce quiénes se verán beneficiados con este subsidio económico y el motivo detrás de esta medida.

Bono BAE de S/500: ¿Por qué es el subsidio?

Perú atraviesa una crítica situación por las intensas precipitaciones que azotan las regiones, dejando varios damnificados. En ese marco y los recientes cambios en el Ejecutivo, se dio a conocer que el MVCS, en búsqueda de salvaguardar a las familias que resultan afectadas por las intensas lluvias y huaicos, aprobó la tercera convocatoria del año 2026 para el otorgamiento de 560 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE).

A través de la Resolución Ministerial N.° 052-2026-VIVIENDA, se dará el bono BAE de S/500 mensuales hasta por dos años a los peruanos que perdieron sus viviendas a consecuencia de fenómenos naturales, como inundaciones, huaicos o terremotos, brindándoles así la oportunidad de arrendar otra vivienda en el departamento en que se encuentra la zona declarada en estado de emergencia.

El conteo regresivo inicia el día siguiente de la publicación de la resolución, por lo que la celeridad en el trámite es clave para asegurar el cupo en los respectivos distritos que fueron evaluados por las autoridades para identificar el impacto de la emergencia.

¿Quiénes serán beneficiados del bono?

El documento oficial también resalta que los beneficiarios de esta tercera convocatoria del año pertenecen a diversos distritos de 9 departamentos, siendo Ica el de mayor cantidad de bonos programados, con una cifra de 215, seguido de Piura (99), Huancavelica (69), La Libertad (62), Lambayeque (41), Huánuco (37), Cusco (23), Ayacucho (8) y Apurímac (6).

El Gobierno brindó una relación de potenciales beneficiarios que puedes acceder a través del siguiente ENLACE. Recuerda que el bono BAE de S/500 solo será entregado a familias cuyas casas hayan sido declaradas inhabilitables o destruidas ante una evaluación técnica correspondiente.

Las familias comprendidas en esta convocatoria deberán presentar sus solicitudes dentro de los 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución Ministerial N.° 052-2026-VIVIENDA. También puedes consultar la lista oficial en:

Página web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda).

Portal oficial del Fondo MIVIVIENDA S.A. a través de este LINK.

Local de la Municipalidad del distrito.

Local del Centro de Atención al Ciudadano del MVCS, sedes Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura, según corresponda.

¿Cómo acceder al Bono BAE?

El ministerio de Vivienda también especifica que este subsidio será entregado en oficinas del Banco de la Nación. Con este mecanismo, busca asegurar la protección de familias en situación de vulnerabilidad hasta lograr su reubicación. Para acceder, los interesados deben cumplir estos requisitos:

Estar registrados en el formulario EDAN de su municipalidad.

No contar con otra vivienda en la misma región.

No figurar como inquilinos o guardianes del inmueble afectado: El bono está dirigido exclusivamente a los propietarios o poseedores del inmueble afectado.

Es así como se dio a conocer que el Gobierno aprobó la tercera convocatoria del año 2026, dirigida a damnificados cuyas viviendas fueron declaradas colapsadas o inhabitables. Por ello, se otorgará el Bono BAE de S/500 mensuales.