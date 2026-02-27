Alerta naranja: Advierten lluvias de hasta moderada intensidad en cinco regiones para las próximas 24 horas

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/02/2026
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en cinco regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.
¿Dónde se registrarán las lluvias?
De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 058, se esperan las precipitaciones de nivel "alerta naranja" hasta el sábado 28 de febrero en las regiones de: Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno y Tumbes. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:
- Apurímac: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau.
- Cusco: Calca, Canas, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi.
- Madre de Dios: Manu y Tambopata.
- Puno: Carabaya y Sandía.
- Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.
En ese sentido, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la zona oriental sur, y de moderada intensidad en la zona oriental norte y centro. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.
Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas en zonas situadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur del país.
Del mismo modo, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva alta, con mayor incidencia en la selva sur, también acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas. Además, se estiman lluvias de moderada a fuerte intensidad y/o chubascos en la costa norte.
INDECI recomienda medidas de preparación
Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.
Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.
Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.
Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.