Alerta naranja: Advierten lluvias de hasta moderada intensidad en cinco regiones para las próximas 24 horas

27/02/2026

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en cinco regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 058, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta el sábado 28 de febrero en las regiones de: Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno y Tumbes. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Apurímac : Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau.

: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau. Cusco : Calca, Canas, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi.

: Calca, Canas, Chumbivilcas, La Convención, Paruro, Paucartambo y Quispicanchi. Madre de Dios : Manu y Tambopata.

: Manu y Tambopata. Puno : Carabaya y Sandía.

: Carabaya y Sandía. Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

En ese sentido, se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la zona oriental sur, y de moderada intensidad en la zona oriental norte y centro. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2 800 m s. n. m., y nevadas en zonas situadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur del país.

Del mismo modo, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva alta, con mayor incidencia en la selva sur, también acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas. Además, se estiman lluvias de moderada a fuerte intensidad y/o chubascos en la costa norte.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la sierra sur oriental (Apurímac y Cusco) se prevé precipitaciones (lluvia, nieve y aguanieve) de moderada a fuerte intensidad.



Asimismo, se espera lluvia de moderada en la costa norte.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/Z98McXTJUm — Senamhi (@Senamhiperu) February 27, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

Frente a esta situación, el INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones implicadas en el presente aviso.

Finalmente, también recomiendan a la población de las ciudades en alerta a ser prudentes si realizan actividades al aire libre, puesto que, podrían generarles riesgos por el mal tiempo. Además, de reforzar los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.