¡Seis años de cárcel y expulsión!: Condenan a Wanda del Valle por ofrecer sicariato contra el coronel Víctor Revoredo

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Una sentencia firme marca un nuevo capitulo en el caso que remeció el país en 2023. La Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho-Zona Alta, del Ministerio Público, consiguió que se imponga una pena de seis años, un mes y 22 días de prisión efectiva contra Wanda del Valle por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del entonces coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo.

La decisión judicial se dio tras un proceso en el que la Fiscalía logró acreditar que existió una contratación criminal con la finalidad de atentar contra la vida del oficial policial. Según se informó, el hecho ocurrió en 2023 y fue sustentado con pruebas documentales y testimoniales que permitieron establecer la responsabilidad penal de la sentenciada.

Pruebas y condena efectiva

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó diversos elementos probatorios que confirmaron que huno un ofrecimiento ilícito dirigido a concretar un atentado. La fiscal provincial Gabriela Teresa Pascual Serna, a cargo del despacho, lideró la acusación que finalmente terminó con una condena efectiva.

La sentencia no solo contempla pena privativa de libertad. También establece el pago de S/15 000 por concepto de reparación civil a favor del agraviado, es decir, el general Víctor Revoredo.

Además, se dispuso que, una vez cumplida la totalidad de la condena en territorio peruano, Wanda del Valle sea expulsada del país con prohibición de reingreso. Esta medida busca cerrar el proceso con una sanción integral, considerando la gravedad del delito imputado.

Permanecerá recluida hasta marzo

Otro punto clave es que la prisión preventiva dictada en su contra vence el 5 de marzo del 2026. Hasta la fecha, la sentenciada continuará recluida mientras se ejecuta, la sentenciada continuará recluida mientras se ejecuta la condena conforme a lo dispuesto por el Poder Judicial.

El caso generó amplia atención pública debido a que la víctima era un alto oficial policial vinculado a investigaciones contra el crimen organizado. Por ello, la resolución judicial es vista como un precedente importante en la lucha contra el sicariato y las redes delictivas que operan en el país.

Desde el Distrito Fiscal de Lima Este, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de seguir impulsando investigaciones sólidas para sancionar con firmeza a quienes promuevan o participen en hechos que atenten contra la vida y la seguridad pública.

Con esta condena, el proceso judicial entra en una nueva etapa, marcada por el cumplimiento efectivo de la pena y la ejecución de las medidas complementarias dispuestas por el tribunal.