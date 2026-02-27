RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Conmocionó al mundo del entretenimiento

Fallece actor de "The Wire" a los 62 años tras quedar atrapado en incendio en Maryland

Familiares y equipos de emergencia acudieron al lugar, pero el avance de las llamas impidió el rescate, lo que provocó un profundo impacto en la comunidad artística y en su entorno cercano.

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 27/02/2026

El actor Bobby J. Brown, recordado por su papel en la serie The Wire, murió a los 62 años como consecuencia de lesiones térmicas e inhalación de humo tras quedar atrapado en un incendio dentro de un granero. 

La muerte del actor se registró la noche del 26 de febrero en el condado de St. Mary, donde Brown se encontraba en el interior de un granero intentando poner en marcha un automóvil mediante cables de batería.

Según reportes oficiales, durante esta maniobra se originó un incendio que rápidamente se propagó por la construcción, de gran tamaño y con materiales altamente combustibles, dificultando cualquier intento de control inicial.

Al percatarse de la magnitud del fuego, el intérprete logró comunicarse con familiares y con su esposa para solicitar un extintor, con la esperanza de sofocar el fuego. Sin embargo, cuando la ayuda llegó, el incendio ya había envuelto prácticamente toda la estructura, lo que hizo imposible el rescate.

En el desesperado intento por auxiliarlo, su esposa sufrió quemaduras graves en las manos y tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica.

La Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland confirmó posteriormente que la causa oficial de muerte fueron lesiones térmicas difusas e inhalación de humo, determinando además que el episodio fue accidental. 

Equipos de bomberos acudieron al lugar tras recibir la alerta, pero la intensidad del fuego impidió ingresar con seguridad mientras la estructura colapsaba progresivamente.

Bobby J. Brown dead: 'The Wire' star was 62 and succumbed to smoke inhalation in barn fire

Carrera profesional:

Brown alcanzó notoriedad internacional por su participación en The Wire de HBO, producción considerada de culto en la televisión estadounidense, donde interpretó a un oficial de policía. A lo largo de su trayectoria también formó parte de series como Law & Order: Special Victims Unit y We Own This City, consolidando una carrera asociada a dramas policiales y personajes de fuerte presencia en pantalla.

Antes de dedicarse a la actuación, el artista tuvo una etapa destacada en el boxeo, donde obtuvo títulos Golden Gloves, experiencia que posteriormente aportó realismo a sus interpretaciones. Su representante y colegas lo recordaron como un profesional comprometido y una persona íntegra, cualidades que marcaron su paso por la industria audiovisual.

La inesperada muerte de Bobby J. Brown pone fin a la trayectoria de un actor que logró trascender con personajes memorables y deja al mismo tiempo una historia marcada por la tragedia, mientras la comunidad artística despide a una figura respetada dentro y fuera de la pantalla.

