Mundo
Accidente de tranvía

Tragedia sobre rieles: Tranvía se descarrila dejando dos muertos y decenas de heridos

Impactó contra un edificio mientras circulaba por el centro de la ciudad italiana atropellando a varios peatones. En las próximas horas se abrirá una investigación por homicidio involuntario.

Un tranvía descarrila en Milán dejando muertos y heridos
Un tranvía descarrila en Milán dejando muertos y heridos

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 27/02/2026

El descarrilamiento se produjo la tarde del 27 de febrero en una zona cercana al centro de la ciudad. Hasta el lugar acudieron rápidamente numerosos efectivos de emergencia, incluidos agentes de policía, bomberos y servicio de auxilio con un amplio operativo en la zona del norte de un país europeo.

El tranvía corresponde a la línea que atraviesa el centro de Milán, en Italia desde la estación central de tren hasta la de Porta Génova. El accidente ocurrió alrededor de 16:00 horas (hora local), dejando unos 40 heridos de diversa gravedad y con dos víctimas mortales: un hombre nacido en 1966 y una persona sin hogar

El hecho generó escenas de pánico entre pasajeros y peatones, además de una rápida movilización de servicios de rescate que trabajan para esclarecer las causas del siniestro. En cuanto a los heridos, uno de ellos se encuentra en estado crítico, seis graves y otros muchos presentan lesiones leves

Testigos describieron momentos de caos tras el impacto. Los vídeos e imágenes difundidos en redes permiten reconstruir los hechos de manera preliminar: el tranvía, con pasajeros a bordo, habría descarrilado, invadiendo la vía contraria, chocando contra un edificio y atropellando a varios peatones en su recorrido.

¿Cómo sucedió este incidente?

Respecto a las causas, las autoridades manejan diversas hipótesis. Entre ellas figuran posible problema de salud del conductor del tranvía o un fallo en el sistema de agujas, que se encontraba "cerrado", es decir, en la posición de giro.

"No parece ser una cuestión técnica del tranvía, sino con algo relacionado con el conductor", indica el alcalde de Milán, Giuseppe Sala.

Además, el alcalde Giuseppe Sala, ha señalado que el conductor del tranvía era «muy experto» y que llevaba sólo una hora de servicio cuando se ha producido el accidente. El tranvía era un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que empezó a operar en Milán sólo unas semanas antes.

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se ha personado en el lugar de los hechos y en las próximas horas abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia con el objetivo de esclarecer lo sucedido. 

«El impacto ha sido devastador», ha señalado el fiscal tras examinar la escena.

La tragedia del tranvía en Milán no solo deja víctimas y heridos, sino que abre un debate urgente sobre la seguridad del transporte urbano en grandes ciudades europeas, mientras la investigación en curso busca respuestas para evitar que un episodio similar vuelva a repetirse.

