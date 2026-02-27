Defensa de familia de Lizeth Marzano solicita prisión preventiva contra Adrián Villar por 9 meses

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La familia de Lizeth Marzano ha solicitado al Ministerio Público prisión preventiva en contra del presunto autor de los delitos, Adrián Villar Chirinos, por un plazo de nueve meses. La defensa legal de los afectados detallaron que existen "graves elementos de convicción" para esta medida preventiva contra el joven de 21 años.

Familia de Lizeth Marzano solicita nueve meses de prisión preventiva

La detención preliminar de 72 horas en contra de Adrián Villar está cerca de finalizar. El joven de 21 años fue detenido durante la madrugada del 26 de febrero, siendo el fin del plazo de la medida cautelar la madrugada de este domingo 29 de febrero.

Por tal motivo, la defensa legal de la familia Marzano, Julio César Mendoza Herrera y Carlos Miguel Grados La Rosa, han solicitado a la Fiscalía la aplicación de la prisión preventiva por un plazo de nueve meses en contra de Villar Chirinos.

"En efecto, en el presente proceso se han recabado fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de los delitos atribuidos a Adrián Villar, cuya posible sanción es superior a los 5 años privativos de libertad", indica la solicitud.

Además, en el documento alegan un peligro de fuga que resulta relevante en medio de la investigación policial y fiscal. En ese sentido, precisan que el investigado "no permaneció en el lugar de los hechos ni se puso a disposición de la autoridad". inmediatamente después de producido el accidente.

Ello, es reforzado con el viaje hacia la ciudad de Cajamarca el pasado 21 de febrero a las 5:00 a.m. durante los primeros días de la investigación inicial y cuestionamientos públicos.

Peligro de obstaculización

La defensa legal de la familia de la deportista exige que se valoren argumentos como la conducta de Adrián Villar tras el hecho, la reunión sostenida con allegados al joven, entre otras consideraciones.

"La conducta posterior al hecho, las reuniones sostenidas en un momento crítico y la actuación policial irregular configuran un escenario que evidencia un riesgo concreto de interferencia en la actividad probatoria, especialmente respecto de testigos, versiones iniciales y reconstrucción de hechos", indica la defensa de la familia Marzano.

Sobre la reunión en el Parque Alfonso Ugarte, aproximadamente tres horas después de ocurrido el hecho, los abogados sostienen que esta no es una "simple reunión carente de relevancia procesal". En ella, sostienen que se habría dado una coordinación ante un hecho de alta gravedad penal.

Además, fundamentan que se habría dado la "existencia de un entorno favorable" que habría facilitado eludir diligencias inmediatas. Ello, es reforzado con la intervención de dos policías José Servan y Jhon Matencio los cuales llegaron al lugar donde estaba Villar cuando "aún no había sido identificado como el conductor"