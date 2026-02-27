¿Sin servicio de AGUA en Lima y Callao por incremento del caudal del río Rímac? Esto responde Sedapal

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Buena noticia para todos los limeños. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) se pronunció este viernes 27 de febrero sobre una de las mayores preocupaciones latentes de los usuarios y es con referente a que el servicio pueda verse afectado por el incremento del caudal del río Rímac.

En ese sentido, a través de sus plataformas oficiales, la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) confirmó el abastecimiento del agua potable para toda Lima y Callao, tras la activación de sus planes de contingencia.

Acciones desarrolladas para garantizar el servicio de agua

Como es de conocimiento, el río Rímac alcanzó un caudal de 110 m³/s en la estación Huampaní, Chosica, a consecuencia de las lluvias extremas registradas en las cuencas media y baja. Ante esta situación, desde la entidad realizaron acciones inmediatas para garantizar la continuidad del servicio en las familias de la capital y el "Primer Puerto".

Para evitar cualquier afectación, Sedapal intensificó el monitoreo permanente de los caudales y precipitaciones en la cuenca del Rímac, así como la vigilancia preventiva ante posibles huaicos en la quebrada Huaycoloro.

Además, informó que viene ejecutando la limpieza constante de las bocatomas y la optimización de los procesos de tratamiento para enfrentar altos niveles de turbiedad. Del mismo modo, informaron que las Plantas de Tratamiento de Agua Potable La Atarjea y Huachipa se encuentran operando con normalidad.

"Aunque el incremento del caudal exige mayores esfuerzos operativos, también permite una mayor disponibilidad de agua para el almacenamiento en lagunas y represas, que actualmente se encuentran en proceso de recuperación. Esto fortalece la seguridad hídrica de la capital en los próximos meses", señala la entidad.

Gobierno despliega ministros a regiones para atender emergencias

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció el despliegue de todos los ministros de Estado a las zonas afectadas por las lluvias intensas, huaicos y deslizamientos, a fin de articular directamente las acciones de prevención, atención y recuperación con los gobiernos regionales.

"No vamos a gobernar desde un escritorio. Estamos en el territorio, al lado de la población, tomando decisiones en el momento y resolviendo problemas concretos. Cada gobernador tiene hoy un canal directo con el Ejecutivo para acelerar intervenciones y destrabar procesos", expresó la tarde del jueves 26 de febrero.

De esta manera, el despliegue ministerial ha sido organizado de la siguiente manera:

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en Amazonas.

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en Áncash y Lambayeque.

• Ministerio de Salud (Minsa), en Apurímac y Cajamarca.

• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en Arequipa y Huancavelica.

• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en Ayacucho y La Libertad.

• Ministerio de Defensa (Mindef), en Cusco y Municipalidad de Lima.

• Ministerio del Interior (Mininter), en Callao.

• Ministerio de Cultura (Mincul), en Huánuco y Loreto.

• Ministerio de Educación (Minedu), en Ica.

• Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en Junín.

• Ministerio de Justicia (Minjus), en Lima provincias.

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en Madre de Dios

• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en Moquegua.

• Ministerio de Energía y Minas (Minem), en Pasco.

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en Piura

• Ministerio de la Producción (Produce), en Puno y Tumbes.

• Ministerio del Ambiente (Minam), en San Martín y Ucayali.

• Ministerio de Relaciones Exteriores, en Tacna.

Con estas acciones, el Ejecutivo busca fortalecer la articulación con los gobiernos regionales y locales, así como acelerar las acciones de prevención, atención y recuperación frente a los efectos de las lluvias intensas en el marco del inicio del Fenómeno 'El Niño', tal como lo viene haciendo también Sedapal para asegurar el servicio de agua en Lima y Callao.