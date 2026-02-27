Ejecutivo brindará S/ 100 mil a municipalidades para atender emergencias por lluvias: Balcázar se reunió con alcaldes

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, mantuvo una reunión con los alcaldes distritales con la finalidad de establecer acciones que prioricen la situación de emergencia en que se encuentran distintas regiones por la presencia de lluvias intensas que han generado huaicos, desbordes de ríos, y más.

Más de 12 alcaldes acudieron a Palacio

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Presidencia del Perú realizó una publicación en donde brinda breves detalles sobre lo que fue dicho encuentro. Según se conoció, también se tuvo la participación de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

"¡Trabajando de la mano con los alcaldes! El presidente José María Balcázar, junto a la titular de la PCM, sostuvo una reunión de trabajo con la Asociación de Municipalidades Distritales del Perú (AMUDIP), a fin de acordar acciones para el cierre de brechas y la atención prioritaria por el estado de emergencia ante lluvias", escribieron en su publicación realizada el último jueves 26 de febrero.

En tal sentido, se conoció que durante la reunión, llevada a cabo en Palacio de Gobierno, la Asociación de Municipalidades Distritales del Perú (AMUDIP) convocó a más de 120 burgomaestres, en el marco de la presencia de fuertes fenómenos naturales que han afectado a miles de familias.

Ejecutivo brindará presupuesto a municipalidades

Ante esta situación crítica, el Ejecutivo habría tomado la decisión de otorgar 100 mil soles a las municipales de los distritos afectados por dichas precipitaciones, con la finalidad de que las autoridades locales ejecuten dicho presupuesto en atender la emergencia.

Además, el propio jefe de Estado anunció, ante los presentes, que se realizará la transferencia de 599 millones de soles para la reasignación de recursos y el financiamiento de proyectos de inversión a nivel nacional.

Alcaldes pidieron apoyo del Estado

Cabe mencionar que, esta reunión se realiza luego de que diversas autoridades locales hicieron un llamado al Estado peruano para que se les brinde el apoyo correspondiente debido a la presencia de huaicos e inundaciones que han afectados distintas localidades del país.

Este es el caso del alcalde de Máncora, Manuel Cruz; alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares; alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas, quienes cuestionaron que el Ejecutivo no haya empleado medidas de prevención ante la anunciada llegada del fenómeno 'El Niño Costero'.

En conclusión, el Gobierno de Balcázar destinará presupuesto hacia las municipalidades que presentan afectaciones en sus localidades debido a las intensas lluvias que se presentan en varias regiones del Perú.