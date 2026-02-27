PCM lamenta fallecimiento de alcalde de Coviriali tras ataque armado: "Extendemos nuestras condolencias"

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), liderada por la premier Denisse Miralles, se pronunció luego de que se reportó el fallecimiento del alcalde de Coviriali, Iroshi Ureta, en Satipo. La autoridad fue atacada a balazos por sujetos desconocidos, los cuales huyeron y, hasta el momento, no son capturados.

PCM envía condolencias a la familia

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la entidad del Poder Ejecutivo realizó una publicación en donde expresó su lamento ante este cruel asesinato. Además, acompañaron su texto con una imagen en donde envían sus condolencias a la familia de la autoridad.

"La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Iroshi Erik Ureta Campos, alcalde del distrito de Coviriali, de la región Junín, y hace llegar sus sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos", escribieron en su publicación realizada el último jueves 27 de febrero.

Si bien la PCM no mencionó el cruel ataque por parte de sujetos desconocidos, enfatizaron su profundo pesar ante el deceso de la autoridad que, luchó por su vida a pesar de haber recibido dos impactos de bala en la zona costal derecha, con salida en el tórax.

Es así que, enviaron sus más sentidas condolencias hacia los familiares y seres queridos de Ureta Campos. Hasta el momento, el presidente de la República, José María Balcázar, no se ha emitido declaraciones respecto al tema que, demuestra la crisis de inseguridad ciudadana que se continúa viviendo en el país.

Comunidad de Coviriali exige justicia

Cabe mencionar que, luego de confirmarse la muerte del alcalde de Coviriali, la comunidad de Satipo realizó una convocatoria para que se realice una "reunión de emergencia" en donde puedan exigir justicia por el asesinato de Ureta. La concentración se realizó en el Salón Parroquial de Satipo, el último jueves a las 08:00 pm.

"Se convoca a todos los interesados a una reunión de emergencia con el fin de proponer acciones para exigir justicia por el alcalde Iroshi Ureta y abordar otros puntos importantes para nuestra comunidad", se lee en el comunicado difundido en medios locales.

En tal sentido, la población se movilizó por las calles de Coviriali exigiendo a las autoridades los resultados de la investigación de dicho acto criminal y la captura de los responsables. Los vecinos portaban velas y carteles con fotos de Iroshi Ureta.

Es así como, el cruel asesinato del alcalde de Coviriali, en Satipo (Junín), ha causado la indignación de la población debido a que la crisis de inseguridad se continúa reflejando no solo en la capital limeña, sino en distintas zonas del país.