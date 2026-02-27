Verano 2026: Estas son las recomendaciones para sobrevivir al calor sin pagar de más en el recibo de luz

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El verano 2026 está marcando récords de temperatura en Lima. Según el Senamhi, la capital soporta jornadas que superan los 35 °C, una cifra que ha convertido al calor en el tema central de la temporada. La sensación térmica en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Chorrillos es aún mayor debido al efecto urbano y la humedad costera.

La ola de calor ha generado un incremento notable en el uso de ventiladores y equipos de aire acondicionado, lo que a su vez preocupa a las familias por el impacto en el recibo de luz. En este contexto, Osinergmin y especialistas en eficiencia energética han difundido recomendaciones para enfrentar el calor sin que el gasto eléctrico se dispare.

El Senamhi advirtió que este verano es uno de los más intensos de las últimas décadas, con temperaturas que superan los promedios históricos. El fenómeno está asociado a variaciones climáticas globales y a la persistencia de condiciones atmosféricas que favorecen el calor extremo en la costa central del país.

La situación ha llevado a que muchas familias busquen alternativas inmediatas para refrescarse, desde ventiladores portátiles hasta la instalación de equipos de aire acondicionado en hogares y oficinas. Sin embargo, el uso indiscriminado de estos aparatos puede duplicar o triplicar el consumo eléctrico mensual.

Recomendaciones para ahorrar energía

Los especialistas señalan que el secreto está en usar los equipos de manera eficiente. Dependiendo del artefacto, existen diversas recomendaciones para que su uso no conlleve a un consumo excesivo de electricidad.

Ventiladores : Colocarlos cerca de ventanas o puertas para favorecer la circulación del aire. Evitar dejarlos encendidos en habitaciones vacías.

: Colocarlos cerca de ventanas o puertas para favorecer la circulación del aire. Evitar dejarlos encendidos en habitaciones vacías. Aire acondicionado: Mantener la temperatura entre 22 y 24 °C. Cada grado menos puede aumentar el consumo en un 8%.

Se recomienda usar una temperatura de 24° para evitar un consumo mayor del equipo.

También resulta vital realizar un correcto mantenimiento, limpiar filtros y revisarlos periódicamente para que funcionen sin sobrecarga. Asimismo, una acción inteligente es apagar los ventiladores o el aire acondicionado cuando nos retiremos de la habitación; apagar luces innecesarias y desconectar aparatos que no se usen, ya que el calor también incrementa la carga térmica en los hogares.

Estas medidas permiten reducir el consumo eléctrico hasta en un 30%, según Osinergmin, y ayudan a mantener un ambiente fresco sin comprometer el presupuesto familiar.

Este verano ha convertido a Lima en un escenario de calor extremo que obliga a repensar hábitos y consumo energético. Las recomendaciones de Osinergmin y especialistas ofrecen un camino práctico para sobrevivir al calor sin pagar de más, mientras la ciudad enfrenta el desafío de adaptarse a un clima cada vez más exigente.