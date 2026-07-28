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La FPF celebra el orgullo de ser peruano con emotivo video de La Bicolor

La Federación Peruana de Fútbol presentó un video con motivo de las Fiestas Patrias, acompañado del tema "Cariño Bonito", en el que resaltó el poder de La Bicolor para unir a peruanos de todas las edades.

FPF realizó un video especial por Fiestas Patrias.
FPF realizó un video especial por Fiestas Patrias. (Composición: Exitosa)

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 28/07/2026

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La selección peruana volvió a despertar el orgullo nacional con un mensaje cargado de emoción por las Fiestas Patrias, resaltando el vínculo que existe entre La Bicolor y los millones de hinchas del país.

Un homenaje bicolor

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se sumó a las celebraciones por los 205 años de la Independencia del Perú con un emotivo video publicado en sus redes sociales, como parte de un homenaje que buscó resaltar la identidad, el orgullo y la pasión que despierta la selección peruana.

La pieza audiovisual destaca el orgullo de ser peruano y el sentimiento que despierta La Bicolor, utilizando como fondo musical la emblemática canción "Cariño Bonito", interpretada por Arturo "Zambo" Cavero y Óscar Avilés.

El homenaje rápidamente captó la atención de los hinchas al combinar imágenes cargadas de identidad nacional con uno de los temas más representativos de la música criolla peruana.

El video refleja cómo el fútbol y la música se unen para rendir homenaje al país en una fecha especial, destacando la emoción que genera la selección peruana entre sus seguidores y el vínculo que mantiene con la población.

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Además, la producción audiovisual mostró la cercanía de La Bicolor con los peruanos, transmitiendo un mensaje de unidad y resaltando el valor simbólico de la camiseta nacional como un elemento que reúne a diferentes generaciones alrededor de la selección.

El mensaje de la FPF por el 28 de julio

La publicación de la Federación Peruana de Fútbol estuvo acompañada por un mensaje especial en el marco de las Fiestas Patrias, donde destacó el sentimiento de identidad, orgullo y pertenencia que genera la selección peruana en sus millones de hinchas. A través de sus palabras, la institución resaltó el significado de portar los colores de La Bicolor y la conexión que une al país con su equipo nacional.

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"Hay algo que nunca cambia, no importa quién seas. Porque cada vez que vemos estos colores, volvemos a sentir lo mismo. Porque ser peruano también es llevar a La Bicolor en el corazón. ¡Felices Fiestas Patrias!", se lee

De esta manera, la Federación Peruana de Fútbol recordó que la selección peruana no solo representa al país dentro de las canchas, sino también un sentimiento compartido que acompaña a los hinchas en cada celebración nacional.

Con este emotivo mensaje, la FPF peruana reafirmó la importancia de la selección como un símbolo de unión y orgullo nacional, resaltando que La Bicolor continúa siendo un punto de encuentro para millones de peruanos que comparten la misma pasión y sentimiento por el país.

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