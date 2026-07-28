Alianza Lima se deslinda de denuncia presentada por socios y confirma reclamo ante CONAR

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima emitió un comunicado oficial tras la controversia arbitral ocurrida en el empate frente a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026. En el documento, el club fijó su posición sobre lo sucedido.

Asimismo, informó que presentó un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). También aclaró que no tiene relación con la denuncia penal impulsada por un grupo de socios contra árbitros y autoridades de la Federación Peruana de Fútbol.

La polémica arbitral

El comunicado fue difundido en las redes sociales oficiales de Alianza Lima como respuesta a la controversia generada tras el encuentro frente a Comerciantes Unidos, disputado en Cutervo.

El principal cuestionamiento del club estuvo dirigido a la actuación del árbitro Augusto Menéndez, debido a un penal no sancionado sobre Jairo Vélez. La decisión provocó reclamos del plantel, el comando técnico y la dirigencia.

"Ante las graves irregularidades en el arbitraje del partido del domingo 26 de julio de 2026, Alianza Lima presentó el día de ayer, lunes 27, un reclamo formal ante la CONAR siguiendo los canales que establece la justicia deportiva, que es el camino correcto dentro del sistema deportivo", se lee en el comunicado.

Además, el conjunto blanquiazul señaló que conoce y respeta las disposiciones establecidas por la FIFA para la resolución de controversias deportivas. En ese sentido, precisó que no participa en iniciativas que pretendan llevar este tipo de casos ante la justicia ordinaria.

"Alianza Lima conoce perfectamente que el artículo 51, numeral 2 del Reglamento de la FIFA prohíbe recurrir a las instancias ordinarias de los países miembros para resolver divergencias netamente deportivas, y por ello ha actuado en consecuencia", señaló.

Aclaran denuncia

Uno de los puntos abordados en el comunicado fue la denuncia penal presentada por el socio Julio Alonso Lozano Hernández ante el 5.º Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria-San Luis.

En la denuncia se señalan presuntas irregularidades vinculadas a una supuesta manipulación de una competencia deportiva, además de posibles actos de corrupción en el ámbito privado y actuación concertada contra árbitros, funcionarios de la CONAR y de la Federación Peruana de Fútbol.

Pese a ello, Alianza Lima dejó en claro que esa acción fue impulsada de manera personal por el denunciante y remarcó que no corresponde a una decisión ni representa la posición oficial de la institución.

Con este pronunciamiento, Alianza Lima ratificó su reclamo ante la CONAR y marcó distancia de la denuncia penal impulsada por uno de sus socios, reiterando que dicha acción no forma parte de una decisión institucional.