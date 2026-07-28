Fallece reconocido exjugador del Real Madrid y Rayo Vallecano tras luchar contra una larga enfermedad

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Borja Ferrer Solavera, exjugador del Real Madrid Castilla y Rayo Vallecano, falleció a los 44 años en Jerez de la Frontera, España. Su muerte fue comunicada por sus antiguos clubes, que recordaron su trayectoria futbolística y expresaron sus condolencias a familiares, compañeros y seres queridos.

El fútbol despide a Borja Ferrer

El Real Madrid informó este martes 28 de julio sobre el fallecimiento del exfutbolista, quien integró su filial durante la temporada 2002-2003. La institución señaló que lamenta profundamente su partida y trasladó sus condolencias a la familia y personas cercanas.

"Borja Ferrer ha fallecido a los 44 años de edad. Descanse en paz", posteó el club.

Según Real Madrid, Ferrer formó parte del Real Madrid Castilla durante la campaña 2002-2003. El club publicó el mensaje oficial después de conocerse su muerte, sumándose así a las muestras de pesar expresadas desde distintos equipos vinculados con la carrera del centrocampista español.

El Xerez CD también comunicó el fallecimiento de quien fuera uno de sus jugadores. Ferrer desarrolló buena parte de su carrera en el conjunto andaluz, donde permaneció entre 2000 y 2004 y participó en el equipo que consiguió regresar al fútbol profesional.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Borja Ferrer Solavera, exjugador azulino durante las temporadas 2000-2004, quien ha sido un ejemplo de fortaleza y superación en su lucha contra una dura enfermedad", publicó.

⚫️ 𝗣𝗘𝗦𝗔𝗠𝗘 | El #Xerez lamenta profundamente el fallecimiento de Borja Ferrer Salovera a los 44 años de edad, exjugador azulino durante las temporadas 2000/2004, quien ha sido un ejemplo de fortaleza y superación en su lucha contra una dura enfermedad durante los últimos... pic.twitter.com/jrc8bUqDum — Xerez Club Deportivo (@XerezCD_OFICIAL) July 27, 2026

Una carrera por varios clubes españoles

Borja Ferrer nació en Barcelona el 6 de febrero de 1982 y se desempeñó como centrocampista. Además del Xerez CD y Real Madrid Castilla, defendió las camisetas de la Ponferradina, Rayo Vallecano, Castelldefels y CD Alcalá, equipo en el que puso fin a su carrera futbolística.

Su etapa con el Rayo Vallecano se produjo durante la temporada 2004-2005, cuando el conjunto madrileño competía en Segunda División B. El exjugador también pasó por la Ponferradina y posteriormente continuó su recorrido en otros equipos del fútbol español antes de retirarse.

Desde el Rayo Vallecano queremos transmitir nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Borja Ferrer Solavera, exjugador del Club, fallecido a los 44 años tras una larga enfermedad.



D.E.P. 🙏 pic.twitter.com/TaMvxDFLb6 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 27, 2026

Los últimos años de Borja Ferrer estuvieron marcados por una enfermedad y, en el verano de 2024, fue sometido a una complicada intervención quirúrgica en la cabeza. Los medios que informaron sobre su fallecimiento señalaron que continuó enfrentando problemas de salud hasta su muerte.

Con 44 años, el fallecimiento de Borja Ferrer deja una trayectoria vinculada al Real Madrid Castilla, Rayo Vallecano, Xerez CD y otros clubes españoles. La noticia fue confirmada por el Real Madrid y sus antiguos equipos, que expresaron sus condolencias tras la partida del exfutbolista.