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Vestimenta para ceremonia

Keiko Fujimori asumirá la presidencia con este look elegido para las actividades de Fiestas Patrias

La presidenta electa, Keiko Fujimori juramentará y tomará el mando del país portando un vestido azul marino para la ceremonia protocolar.

Keiko Fujimori juramentará con vestido azul
Keiko Fujimori juramentará con vestido azul (Difusión)

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/07/2026

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Este 28 de julio, la presidenta electa Keiko Fujimori se presentó a sus actividades portando un vestido azul que la acompañará en su recorrido protocolar y llamó rápidamente la atención de los ciudadanos.

Keiko Fujimori luce un look sobrio para sus actividades protocolares

Keiko Fujimori comenzó este 28 de julio sus actividades protocolares usando un vestido azul que tiene una inspiración peruana relevante. La mandataria llegó al Palacio Torre Tagle para reunirse con los diferentes mandatarios extranjeros que han llegado especialmente para ser partícipes de su toma de mando.

En ese sentido, las reuniones se ejecutaron con el canciller que fue anunciado el pasado 27 de julio, Carlos Espá. El excandidato a la presidencia acompañó a la presidenta electa en el desarrollo de cada una de las sesiones con los líderes políticos.

Keiko Fujimori juramentará con vestido azul
Keiko Fujimori juramentará con vestido azul

¿Quién realizó el vestido de Keiko Fujimori?

La prenda fue diseñada por Patricia Musiris, directora creativa de MODA & CIA, una marca peruana. Asimismo, el color es un muy usado en este tipo de ocasiones dado que denota sobriedad y elegancia que amerita la celebración histórica por los 205° de la Independencia del Perú.

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Otros atuendos que han sido utilizados por la mandataria

El día de ayer, se dio a conocer por las plataformas digitales un atuendo que utilizó Keiko Fujimori y fue realizado por el diseñador peruando, Yirko Sivirich. El conjunto de dos piezas de color azul marino contaba con aplicaciones en los bordes con motivos amazónicos que reflejaban la cultura peruana.

 

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