Terremoto en Japón dejó más de 40 heridos: Cancillería de Perú expresó su solidaridad con el país oriental

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería peruana expresó su solidaridad con Japón tras el devastador terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el sur del país oriental y dejó más de 40 heridos, así como varios edificios colapsados.

Terremoto de 7.1 azota Japón: Reportan más de 50 heridos

Un fuerte movimiento telúrico se registró el 28 de julio en Japón, con epicentro en Kumamoto. Las autoridades precisaron que el terremoto dejó al menos medio centenar de heridos, viviendas colapsadas y múltiples incendios.

Las labores de búsqueda y rescate continúan para ayudar a las personas afectadas, mientras que se insta a la ciudadanía japonesa a mantenerse alerta ante el riesgo de nuevas réplicas.

Asimismo, se anunció que la alerta de tsunami fue levantada, incluso, de acuerdo con la cadena japonesa TBS, el derrumbe de un piso del establecimiento dejó numerosas víctimas mortales, aunque hasta el momento no se ha precisado una cifra oficial.

Perú expresa solidaridad con Japón tras terremoto de 7.1

Ante la magnitud del evento telúrico, la Cancillería peruana emitió un comunicado. En primer lugar, el Gobierno de Perú expresó su solidaridad con el país oriental y reiteró su respaldo frente a la emergencia.

"El Gobierno del Perú expresa su solidaridad con el pueblo y el Gobierno del Japón tras el terremoto registrado en la zona suroeste del país. Asimismo, manifiesta sus deseos de pronta recuperación para las personas afectadas", señaló.

De acuerdo al comunicado, se informa que, hasta el momento, no se han registrado ciudadanos peruanos afectados por el terremoto de magnitud 7.1. "No se registran connacionales peruanos afectados", precisaron en su cuenta oficial de X.

Perú expresa solidaridad con Japón tras terremoto y reporta que no hay peruanos afectados.

Cancillería confirma que no hay peruanos afectados

La Cancillería también precisó que el Consulado General del Perú en Nagoya permanece atento a cualquier requerimiento de asistencia que pudieran presentar nuestros connacionales. También recordó que los peruanos que enfrenten alguna emergencia pueden comunicarse con la sede consular mediante los canales de atención habilitados:

Teléfono de emergencia: +81 90 8964 0664

Correo electrónico: [email protected]

Cabe recordar que la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el terremoto registrado en Japón no representa riesgo de tsunami para el litoral peruano. Según el boletín N.° 22-2026-2 del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis (CNAT), el análisis del sismo ocurrido cerca de Uki determinó que no existen condiciones para generar olas peligrosas.

El mensaje de solidaridad de la Cancillería de Perú se suma al de otros gobiernos y organismos internacionales que expresaron su apoyo a Japón mientras continúan las labores de atención a los afectados y la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7.1 que se registró el martes 28 de julio.