Media Maratón de Lima celebrará su edición número 117 este 23 de agosto.

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cuenta regresiva para la 117.ª Media Maratón de Lima ya comenzó. Este 23 de agosto, la capital será nuevamente escenario de una de las competencias más emblemáticas del atletismo peruano, un evento que año tras año reúne a miles de corredores y mantiene vigente una tradición deportiva. En esta nueva edición, la Media Maratón de Lima también contará con el respaldo de sus principales marcas aliadas, entre ellas KIA, Gloria y LOA, que acompañarán el desarrollo de la competencia con distintas iniciativas dirigidas a los participantes.

KIA Perú acompañará por quinto año

Como uno de los principales aliados del evento, KIA Perú vuelve a sumarse a la Media Maratón de Lima por quinto año consecutivo, fortaleciendo una alianza con Perú Runners. Al respecto, el subgerente de Marketing, Martín Chávez, brindó detalles sobre el apoyo de la empresa a la competencia.

"Nosotros como KIA desde hace 5 años venimos apoyando a la media maratón de Lima, con un partner que ya hemos logrado construir y consolidar a lo largo del tiempo, como es Perú Runners", comentó

En ese sentido, Martín Chávez destacó el compromiso que mantiene KIA Perú con el deporte, resaltando la importancia de respaldar competencias de gran trayectoria y alcance como la Media Maratón de Lima.

"KIA es movimiento que inspira, eso lo llevamos en nuestro ADN y por eso nosotros siempre auspiciamos los eventos deportivos más importantes a nivel mundial. Justo acabamos de cerrar nuestra participación auspiciando el Mundial, auspiciamos el Australian Open y en el running obviamente buscábamos un evento deportivo que tenga mucha historia... esa es la Media Maratón de Lima", señaló

Asimismo, el representante de KIA Perú destacó el crecimiento que ha experimentado la Media Maratón de Lima en los últimos años, resaltando el incremento de participantes y la evolución del interés por esta disciplina deportiva.

"En la primera edición post pandemia nosotros como marca participamos, hubieron 12500 corredores, ahora en esta quinta edición van a ser más de 20 mil corredores pero lo importante es que el público está comenzando a evolucionar... y eso es lo que buscamos como marca de acompañar...", declaró

Gloria también se suma con el "Km Pro"

Como parte de su compromiso, el Grupo Gloria participará en la Media Maratón de Lima con diversas iniciativas dirigidas a los corredores. Al respecto, la gerente de Marketing, Daniela Rentería, destacó el respaldo de la empresa a una de las competencias más representativas del país.

"Gloria es parte de esta maratón, es una maratón bien familiar y como una marca de tradición que siempre está presente en la vida de millones de peruanos...", afirmó

En esta edición, el Grupo Gloria presentará el "Kilómetro Pro", una iniciativa que reconocerá el desempeño de los corredores con los mejores tiempos y les brindará la oportunidad de competir en una maratón internacional.

"Esta maratón convoca grandes atletas de mucha experiencia y personas que quieran desafiarse todos los días, y en ese sentido Gloria tiene la marca Pro, que es una marca que tiene altos niveles de proteína, ayuda a tu rendimiento sea cada vez mejor... Y dentro de la media maratón vamos a tener el Kilómetro Pro, eso va a reconocer los mejores tiempo de corredores y corredoras. Los mejores tiempos van a poder participar de una maratón internacional con todo pagado", expresó

La marca Loa se hace presente

Por cuarto año seguido, la marca Loa estará presente como bebida hidratante oficial del evento deportivo. De acuerdo con la gerente de categoría hidratantes Mari Cruz Chaicha, la propuesta es brindarle al consumidor una mayor cercanía y experiencia con su nueva presentación en lata.

"Loa siempre apuesta por este gran deporte que cada vez viene creciendo más... Es nuestro cuarto año participando como hidratadores oficiales de esta media maratón y nuestra propuesta es estar todo el journey del consumidor, desde la preparación, la carrera, en el race day y en el post", afirmó

En tanto, LOA aprovechará la Media Maratón de Lima para presentar una de sus más recientes innovaciones, reforzando su apuesta por el bienestar y la hidratación de los consumidores.

"Loa viene con una nueva propuesta dentro de esta categoría de saborizadas, con el cual tenemos nuestro lanzamiento de latas saborizadas ingresando nuevos espacios de momentos de consumo y apostando por el bienestar.... con ello seguimos brindando la experiencia cada vez a nuestros consumidores", finalizó

De esta manera, la 117.ª Media Maratón de Lima busca consolidarse una vez más como uno de los eventos deportivos más importantes del país, reuniendo a miles de corredores y contando con el respaldo de marcas comprometidas con el impulso del bienestar y el deporte.