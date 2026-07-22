RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Más de 3 UIT

Indecopi sanciona a CONOCIDA empresa de delivery por incluir el cobro automático de propina en su app

La Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 impuso una multa y ordenó modificar la aplicación en un plazo de 15 días hábiles, tras detectar un patrón oscuro que afectaba la libertad de elección de los usuarios.

Aplicación seleccionaba automáticamente un cargo adicional previo al pago final.
Aplicación seleccionaba automáticamente un cargo adicional previo al pago final. (Composición Exitosa)

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/07/2026

Síguenos en Google News Google News

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionó a una reconocida empresa de delivery por haber configurado en su aplicación el cobro automático de una propina. El caso se originó a raíz de la denuncia de un usuario que detectó cargos adicionales en su pedido y cuestionó la transparencia de la plataforma.

Empresa incluía automáticamente el cobro de propina

La investigación determinó que la operadora Delivery Hero Perú S.A.C., responsable de la aplicación PedidosYa, había incluido de manera automática una propina de S/ 3.90 en el monto final de las órdenes.

Aunque el usuario podía retirarla manualmente antes de pagar, Indecopi concluyó que esta práctica constituía un "patrón oscuro", es decir, un diseño digital que aprovecha la inercia del consumidor para inducirlo a aceptar un pago no deseado.

La resolución también analizó la llamada "tarifa de servicio" de S/ 2,30, que sí fue considerada válida porque estaba informada en el proceso de compra. Sin embargo, la propina automática fue declarada ilegal por vulnerar la libertad de elección del consumidor.

Indecopi exhortó que las propinas deben ser a elección del usuario y no estar predeterminadas.
Indecopi exhortó que las propinas deben ser a elección del usuario y no estar predeterminadas.

Trabajadores de la empresa Allinbus genera polémica tras llamar a Trujillo "la ciudad de la eterna balacera"
Lee también

Trabajadores de la empresa Allinbus genera polémica tras llamar a Trujillo "la ciudad de la eterna balacera"

Más de 3 UIT y medidas correctivas

La Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 impuso una multa de 3,78 UIT (más de S/ 20,000) y ordenó que la empresa modifique la aplicación en un plazo máximo de 15 días hábiles. La medida, según la resolución, busca garantizar que la sección "Propina para tu rider" sea completamente voluntaria y que el usuario decida de manera libre si desea otorgarla.

Además, se dispuso la inscripción de la empresa en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi, lo que refuerza la vigilancia sobre plataformas digitales y comercio electrónico.

Resolución ordena a la empresa a modificar la sección "Propina para tu rider", que automatiza la selección del monto en la pantalla final.
Resolución ordena a la empresa a modificar la sección "Propina para tu rider", que automatiza la selección del monto en la pantalla final.

Elecciones Regionales y Municipales 2026: El JNE supervisará el sorteo de los miembros de mesa
Lee también

Elecciones Regionales y Municipales 2026: El JNE supervisará el sorteo de los miembros de mesa

El fallo de Indecopi refleja la creciente preocupación por la transparencia en las plataformas digitales. En un mercado donde los aplicativos de delivery se han convertido en parte de la vida cotidiana, la inclusión de cobros automáticos sin consentimiento expreso representa un riesgo para la confianza de los usuarios.

La identificación de patrones oscuros como infracciones al Código de Consumo coloca a Perú en línea con estándares internacionales y envía un mensaje claro a las empresas tecnológicas: la innovación no puede estar por encima de los derechos de los consumidores.

La sanción contra PedidosYa por el cobro automático de propinas marca un hito en la defensa de los derechos digitales en Perú. Indecopi dejó claro que ningún aplicativo puede establecer cargos preseleccionados, pues ello afecta la autonomía y la libertad de elección. El caso no solo protege a los usuarios, sino que también establece un precedente para futuros casos.

Temas relacionados cobro automático Indecopi PedidosYa propina sanción sin consentimiento

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA