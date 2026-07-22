Indecopi sanciona a CONOCIDA empresa de delivery por incluir el cobro automático de propina en su app

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionó a una reconocida empresa de delivery por haber configurado en su aplicación el cobro automático de una propina. El caso se originó a raíz de la denuncia de un usuario que detectó cargos adicionales en su pedido y cuestionó la transparencia de la plataforma.

Empresa incluía automáticamente el cobro de propina

La investigación determinó que la operadora Delivery Hero Perú S.A.C., responsable de la aplicación PedidosYa, había incluido de manera automática una propina de S/ 3.90 en el monto final de las órdenes.

Aunque el usuario podía retirarla manualmente antes de pagar, Indecopi concluyó que esta práctica constituía un "patrón oscuro", es decir, un diseño digital que aprovecha la inercia del consumidor para inducirlo a aceptar un pago no deseado.

La resolución también analizó la llamada "tarifa de servicio" de S/ 2,30, que sí fue considerada válida porque estaba informada en el proceso de compra. Sin embargo, la propina automática fue declarada ilegal por vulnerar la libertad de elección del consumidor.

Indecopi exhortó que las propinas deben ser a elección del usuario y no estar predeterminadas.

Más de 3 UIT y medidas correctivas

La Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 impuso una multa de 3,78 UIT (más de S/ 20,000) y ordenó que la empresa modifique la aplicación en un plazo máximo de 15 días hábiles. La medida, según la resolución, busca garantizar que la sección "Propina para tu rider" sea completamente voluntaria y que el usuario decida de manera libre si desea otorgarla.

Además, se dispuso la inscripción de la empresa en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi, lo que refuerza la vigilancia sobre plataformas digitales y comercio electrónico.

Resolución ordena a la empresa a modificar la sección "Propina para tu rider", que automatiza la selección del monto en la pantalla final.

El fallo de Indecopi refleja la creciente preocupación por la transparencia en las plataformas digitales. En un mercado donde los aplicativos de delivery se han convertido en parte de la vida cotidiana, la inclusión de cobros automáticos sin consentimiento expreso representa un riesgo para la confianza de los usuarios.

La identificación de patrones oscuros como infracciones al Código de Consumo coloca a Perú en línea con estándares internacionales y envía un mensaje claro a las empresas tecnológicas: la innovación no puede estar por encima de los derechos de los consumidores.

La sanción contra PedidosYa por el cobro automático de propinas marca un hito en la defensa de los derechos digitales en Perú. Indecopi dejó claro que ningún aplicativo puede establecer cargos preseleccionados, pues ello afecta la autonomía y la libertad de elección. El caso no solo protege a los usuarios, sino que también establece un precedente para futuros casos.