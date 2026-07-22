Federación Italiana confirma conversaciones con "Pep" Guardiola para que sea su nuevo DT

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Italiana de Futbol (FIGC) confirmó que mantiene conversaciones con el entrenador español "Pep" Guardiola como parte del proceso para elegir al próximo director técnico de la selección nacional. El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, reconoció que existe un diálogo abierto con el estratega, aunque aclaró que todavía no hay un acuerdo definido.

Guardiola es la prioridad

El dirigente respondió sobre el tema luego de los rumores que colocan a Guardiola como el principal candidato para asumir el banquillo de la Azzurra. Malagò señaló que la federación está dispuesta a realizar un esfuerzo económico adicional para intentar concretar la contratación, al considerar que se trata de una situación excepcional por la trayectoria del entrenador.

No obstante, el presidente de la FIGC aclaró que mantener conversaciones con Guardiola no significa descartar al resto de los aspirantes. Explicó que el organismo continúa evaluando distintas opciones y que la decisión final no se limitará únicamente a los nombres que más han circulado en las últimas semanas.

Entre los candidatos que han sido vinculados con el cargo se encontraban Andrea Pirlo, campeón del mundo con Italia en 2006, Roberto Mancini, quien llevó al equipo al título de la Eurocopa 2021, además del propio Guardiola. Sin embargo, Malagò reiteró que existen otros perfiles que también forman parte del análisis de la federación pero que de momento, el español es de sus favoritos.

Selección italiana en crisis

La selección italiana atraviesa un periodo complicado después de quedar fuera de las Copas del Mundo de 2018, 2022 y 2026, una situación que ha incrementado la presión para encontrar un proyecto capaz de devolver al equipo a los primeros planos del futbol internacional. La búsqueda del nuevo seleccionador se ha convertido en una de las principales prioridades del organismo.

Es por ello que al necesitar un entrenador de jerarquía "Pep" Guardiola, de 55 años, sería el elegido además que se encuentra libre ya que finalizó recientemente su etapa con el Manchester City tras una década al frente del club inglés. Durante ese periodo conquistó 20 títulos y consolidó una de las etapas más exitosas en la historia de la institución, por lo que su posible llegada a la selección italiana ha despertado expectativas entre aficionados y especialistas.

Por ahora, la Federación Italiana buscará la posibilidad de que "Pep" Guardiola asuma el mando de la "Azzurra", al tratarse de uno de los entrenadores más exitosos y prestigiosos del fútbol mundial.