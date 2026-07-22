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Elio Riera advierte sobre posible gracia presidencial a Pedro Castillo antes de fin del mandato de José Balcázar

En entrevista con Exitosa, el abogado penalista analizó la viabilidad de la gracia presidencial y sus posibles consecuencias legales para el presidente José María Balcázar.

El abogado analizó el posible indulto.
El abogado analizó el posible indulto. (Composición Exitosa)

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/07/2026

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El abogado penalista Elio Riera señaló en Exitosa que no sería sorpresa si el presidente José María Balcázar otorga la gracia presidencial a Pedro Castillo antes de terminar su mandato. El especialista explicó detalles sobre esta medida y sus implicancias.

Posible gracia presidencial genera debate jurídico

Según el abogado, la gracia presidencial a Pedro Castillo es políticamente viable. El penalista indicó que se podría gestionar esta medida para permitir la libertad del expresidente. Riera detalló que esta acción cuenta con facultades claras pero también con límites importantes.

Elio Riera advirtió sobre riesgos si no se aplican correctamente las normas. El especialista mencionó que otorgar la gracia podría implicar inaplicación de reglamentos. Esto ocurriría especialmente si no se consideran requisitos y dictámenes necesarios en el proceso.

"Yo considero que sí, porque estaría cometiendo inaplicación de reglamentos si no era más importante, como es para otros casos", anunció.

El abogado penalista explicó que la gracia presidencial tiene menos requisitos que otras figuras similares. Riera señaló que esta herramienta permite al presidente tomar decisiones en este tipo de situaciones. Sin embargo, insistió en la necesidad de seguir procedimientos adecuados para evitar problemas legales.

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Riesgos legales por inaplicación de normas

Riera indicó que aplicar la gracia de forma inadecuada podría constituir un delito. El penalista mencionó que el presidente tiene la facultad pero debe sustentarla correctamente. Esta posición surge en medio del actual contexto judicial que enfrenta Pedro Castillo.

El especialista consideró que no sería un delito de flagrancia y que factores como la edad podrían influir en el proceso. Riera también se refirió a informes internacionales que la defensa podría presentar, aunque no tienen carácter vinculante.

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Según Elio Riera, el tema combina aspectos políticos y jurídicos. El abogado también señaló que se vienen consiguiendo piezas para avanzar en esta dirección. Todo esto ocurre mientras se desarrolla el juicio oral contra el expresidente.

La gracia presidencial aparece como una opción real antes del fin de mandato. Riera enfatizó que es posible hacerlo pero con responsabilidad. El análisis se centra en las consecuencias que traería esta decisión para las partes involucradas.

Por ello, la posible gracia presidencial genera importantes reflexiones sobre consecuencias legales y viabilidad política en el caso de Pedro Castillo, según las declaraciones del abogado Elio Riera.

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