Keiko Fujimori confirma que el 29 de julio será su primer Consejo de Ministros para debatir decretos de urgencia contra la delincuencia

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori Higuchi, anunció la tarde de este 22 de julio, que la primera sesión del Consejo de Ministros de su Gobierno se llevará a cabo durante la mañana del miércoles 29 de julio.

Es importante mencionar que, lo señalado por la también lideresa de Fuerza Popular, se dio durante su visita a la zona de Manzanilla, La Victoria, lugar donde a tempranas horas del día ocurrió un incendio presuntamente provocado, el cual dejó 10 pérdidas humanas.

Desde la próxima semana empezará a tomar acciones

Previo a retirarse de la zona afectada, Keiko Fujimori ratificó que su Gobierno dará prioridad a la lucha contra la delincuencia y que para ello se pondrán a debate una serie de decretos de urgencia para iniciar su lucha contra este flagelo.

Cabe precisar que, dicha promesa la hizo el pasado 16 de julio, durante la visita que hizo al presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno, aseverando, además, que la otra acción a tomar por su administración será la prevención por la llegada del Fenómeno El Niño.

"Yo no voy a adelantar nada porque eso es algo que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Ustedes me han escuchado que hemos estado hablando a lo largo de la campaña. Yo estoy segura que los futuros ministros están también absolutamente convencidos de que nuestro país no da para más, que esta situación va a cambiar y que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad", indicó.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La presidenta electa llegó a la zona de Manzanilla, en La Victoria, donde este miércoles se registró un incendio que acabó con la vida de 10 personas. Sobre ello, la próxima mandataria consideró que se trata de una matanza y que, ante el pedido de justicia y... pic.twitter.com/PW0HeOPeVl — Exitosa Noticias (@exitosape) July 22, 2026

En ese sentido, agradeció que la XXI Ceremonia de Acción de Gracias por el Perú se lleve a cabo el jueves 30 de julio y ya no el 29 como tradicionalmente se realiza, tras el pedido que le hizo a los representantes de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (Unicep) y del Concilio Nacional Evangélico del Perú (Conep).

Primera visita como presidenta será la región Junín

A seis días de asumir funciones como presidenta constitucional del Perú, Keiko Fujimori también anunció que su primera visita oficial será la provincia de Chupaca, región Junín, epicentro del sismo de magnitud 5.1 que viene dejando hasta la fecha cinco fallecidos.

De acuerdo con las cifras oficiales, se registran 52 viviendas destruidas, 74 afectadas y alrededor de 40 inhabitables, así como 30 heridos, de los cuales 26 han recibido el alta médica y los otros cuatro continúan internados.

"Lo que podamos traer no va a recuperar la vida de las personas, pero por supuesto que vamos a regresar, como tenemos que ir también a Junín. La próxima semana ya en funciones, mi primer viaje será visitar a todos los damnificados de Chupaca. Mi solidaridad nuevamente y la próxima semana empezaremos a tomar acciones", señaló.

La presidenta electa ratifica que en el inicio de su administración se dedicará a atender las principales demandas que exige la población, a fin de recuperar la paz social y mejorar su calidad de vida.