Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra policía acusado de matar a niño en Huacho

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Corte Superior de Justicia de Huaura informó la noche de este miércoles que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido de la Fiscalía de nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Luis Felipe Nazario Chumbes, acusado de ser responsable del disparo que acabó con la vida de un niño de ocho años en Huacho.

El caso y la investigación

El hecho ocurrió durante una intervención policial en la Av. Mercedes Indacochea, cuando el menor y su madre retornaban a su casa en una mototaxi tras asistir a una feria local en Huaura. Durante el trayecto, el vehículo volcó sobre la vía mencionada, lo que motivó la presencia de sernos y agente de la PNP, quienes intervinieron al conductor para que realice la prueba del dosaje etílico.

Sin embargo, un cruce verbal entre el intervenido y las autoridades hizo que el suboficial Luis Nazario Chumbe sacara su arma de fuego, la cual se habría accionado al desenfundarla y disparando un proyectil que finalmente impactó en la cabeza del menor.

El niño fue trasladado de urgencia a Lima, pero falleció pese a los esfuerzos médicos. La comunidad educativa de Hualmay y vecinos de Huacho expresaron su indignación y exigieron justicia ante lo que consideraron un mal uso de la fuerza e implementos de la Policía.

Evitar fuga

La Fiscalía sustentó que existen graves elementos de convicción que vinculan al agente con el delito de homicidio culposo, y que la prisión preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo de las diligencias, asegurar el proceso de investigación y evitar riesgos de fuga u obstaculización.

El caso encendió nuevamente la discusión sobre la aplicación de protocolos de uso de armas de fuego en la Policía Nacional. El Decreto Legislativo N.º 1186 establece principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, pero la tragedia de Huacho ha puesto en cuestión la preparación de los agentes y la supervisión de sus intervenciones.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Tragedia en Huacho. La comunidad educativa despidió con profundo pesar al menor de 8 años que falleció tras una confusa intervención policial.



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Además, la reciente aprobación de normas desde el Congreso que fortalecen el fuero militar policial genera incertidumbre sobre la jurisdicción que debería conocer casos de violaciones a derechos humanos cometidas por policías en acto de servicio. Aunque la justicia ordinaria ha asumido este proceso, el debate sobre competencias sigue abierto.

La decisión de la Corte Superior de Huaura marca un paso decisivo en la búsqueda de justicia por la muerte del niño en Huacho. La medida refleja la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar un proceso transparente.