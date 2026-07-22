Luto en el deporte peruano: Fallece Juan Carlos Gala, referente del vóley masculino

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Vóleibol (FPV) confirmó el fallecimiento de Juan Carlos Gala, entrenador cubano que durante varios años estuvo al frente de las selecciones masculinas nacionales. Su partida enluta al deporte peruano y deja un vacío en el proceso de crecimiento que él mismo impulsó para el vóley masculino.

Trayectoria y legado

Gala llegó al Perú con la misión de fortalecer un sector históricamente relegado frente al protagonismo del vóley femenino. Su trabajo se caracterizó por la disciplina, el rigor técnico y la capacidad de transmitir confianza a sus jugadores. Bajo su dirección, las selecciones masculinas lograron resultados inéditos en competencias internacionales y recuperaron presencia en el escenario regional.

La FPV, a través de sus redes, destacó que su aporte no solo se tradujo en medallas, sino en la formación de una mentalidad ganadora. Gala insistía en que el talento debía acompañarse de convicción y trabajo sostenido, valores que marcaron a toda una generación de voleibolistas.

Logros deportivos

Entre los hitos alcanzados bajo su conducción figuran la medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos Sub 23 de Valledupar 2022, la medalla de bronce en los Juegos ODESUR de Paraguay 2022, la medalla de bronce en la Copa Panamericana Sub 23 de La Habana 2023, la medalla de plata en la Copa Panamericana Sub 23 de Surinam 2024 y la medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos Sub 21 de Lima 2025.

Además de dirigir a la selección, Gala trabajó con clubes nacionales como Rebaza Acosta, Deportivo Géminis, Jaamsa y Deportivo Wanka, contribuyendo a elevar el nivel competitivo en la liga local.

Reconocimiento institucional

En su comunicado oficial, la FPV subrayó que Gala "realizó una labor extraordinaria al frente de los equipos nacionales y contribuyó de forma decisiva a ampliar las fronteras de la práctica del vóleibol masculino en nuestro país". También resaltó que su legado se refleja en la convicción ganadora que inculcó a sus pupilos.

La muerte de Juan Carlos Gala representa una pérdida significativa para el deporte peruano. Su paso por la selección masculina marcó un antes y un después, demostrando que con trabajo sostenido y visión estratégica era posible devolver protagonismo internacional al vóley masculino. Más allá de las medallas, su mayor aporte fue sembrar confianza y disciplina en sus jugadores, dejando un legado que trasciende los resultados y que será recordado como un punto de inflexión en la historia del vóley nacional.