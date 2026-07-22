¡Tenemos mascota! Conoce a Rimo, la nueva mascota de los JUEGOS PANAMERICANOS Lima2027

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Rumbo hacia los JUEGOS PANAMERICANOS 2027, los deportistas más grandes de las diferentes regiones se preparan para dar todo, en los diferentes deportes. Asimismo, Lima ya eligió a su mascota, después de una muy ajustada votación digital, resultó el ganador Rimo, una especie de reptil que está en peligro de extinción.

Nuestra mascota

Se trata de un Gecko, una especie de lagartija nocturna e inofensiva que reside en la capital humana. Es el único reptil terrestre del país en peligro de extinción. Los Geckos, habitan principalmente en zonas arqueológicas para poder preservar los lugares de plagas. Además, estos reptiles simbolizan la agilidad, adaptación y regeneración, cualidades que muchas veces identifican a los atletas de hoy en día.

En la ceremonia de anunciación de Rimo, estuvo presente Sergio Ludeña, presidente del Comité Organizador de los juegos panamericanos Lima 2027 y del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quien hizo el anuncio oficial:

"Me complace anunciar que la propuesta elegida para ser la Mascota Oficial de los Juegos Lima 2027 es Rimo. Agradecemos la participación de todas las personas que dieron su apoyo a las propuestas finalistas a través de la web de Lima 2027 y los invitamos a seguir atentos a las novedades que tendremos para usted en los siguientes días".

Rimo, mascota oficial juegos panamericanos

El presidente del comité también añadió que deseaba hacer un concurso en la que el público participe y se sienta parte del proceso de selección de la mascota.

"Queríamos hacer un concurso para que el público participe y se sienta parte del proceso de la elección de la mascota. La participación fue muy amplia, masiva, incluso superando ampliamente la de Juegos anteriores. La elección ha sido del público, totalmente transparente, y tenemos como resultado que Rimo ahora nos va a acompañar en este camino hacia los Juegos".

Conoce más sobre los juegos

Los juegos panamericanos están pronto a desarrollarse en nuestra capital, serán en total dieciséis días entre las competencias y ceremonias, habrá muchas sedes claves para realizarse este gran evento, como la VIDENA, el complejo deportivo Villa María del triunfo, el Polideportivo de Villa el Salvador, entre otras.

Sin duda alguna, la cita deportiva mas importante del continente americano volverá a poner al Perú ante los ojos del mundo, promoviendo el turismo, consolidando la cultura deportiva aun mas fuerte y sobre todo inspirando a nuevas generaciones.