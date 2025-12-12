Médicos denuncian amenazas tras revelar crisis en INCOR: Varios ecocardiógrafos están inoperativos

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el cirujano cardiovascular y presidente de Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), Yuler Abono Sánchez, denunció que él y otros médicos han recibido amenazas tras revelar que los ecocardiógrafos del nosocomio se encuentran inoperativos.

Médicos reciben amenazas tras denunciar ineficacia

Tras la denuncia pública que reveló la falta de equipos médicos para realizar pruebas e intervenciones necesarias a los pacientes con diagnósticos cardiovasculares, Yuler Abono, médico de la institución sentencia que esta situación "es solo la punta del iceberg".

"De los 10 ecógrafos que tiene el INCOR, 9 están inoperativos", aseguró el médico. Solo un dispositivo restante está funcionando que es intercalado entre la sala de operaciones y el consultorio. Situación que evidencia la falta de gestión y relevancia del actual directorio de esta institución médica.

A raíz de la falta de dispositivos, se habrían alquilado cuatro aparatos pero que no cuentan con la más alta tecnología necesaria. Abono Sánchez asegura que este problema es arrastrado por años.

"Los colegas nos hemos reunidos, hemos reclamado y los colegas han sido amenazados, amedrentados, chantajeados; esa es la indignación que nos ha causado como cuerpo médico y hemos encarado a las autoridades", denunció.

Ante el pedido de declaratoria de emergencia en salud, el actual director del INCOR, Luis Alberto Buleje, emitió un nuevo comunicado desmintiendo que existan ecógrafos malogrados, a pesar de las evidencias mostradas en un reportaje periodístico de Punto Final y los reclamos de su propio personal y los pacientes médicos.

Abono Sánchez comunicó que el actual directivo y principales autoridades buscaron deslegitimar y atacar las justas demandas en salud con un video donde se lo vincula con el grupo terrorista Sendero Luminoso con el fin de desacreditar los pedidos de salud y la postura que defiende.

Posible paro por crisis en INCOR

Como precisa el presidente del INCOR, no se puede realizar una intervención quirúrgica sin una ecocardiografía bien realizada lo que pone en riesgo la vida de los pacientes.

Sumado a que la relación entre la gestión de Buleje y los trabajadores "se ha quebrado". Abono denuncia que mientras que el directivo muestra una actitud abierta cuando por "detrás está haciendo una persecución".

"Ya hemos hecho un plantón, ahora vamos a convocar a un paro, estamos los tres gremios, esperemos no llegar a esto por bien de la institución y los pacientes, pero el siguiente paso es a convocar un paro", indicó.

Con esta convocatoria a paro se solicitaría el ingreso de una nueva gestión tras las declaraciones del propio directorio para intentar negar la falta de funcionamiento de equipos necesarios en el INCOR.