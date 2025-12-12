Christian Cueva participa en concierto de Pamela Franco y ESTALLA contra la prensa: "Se están yendo de avance"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras su desvinculación de Emelec, Christian Cueva fue anunciado con bombos y platillos como el flamante fichaje de Juan Pablo II. Tras arribar al país el futbolista no pierde el tiempo y aprovecha para acompañar a Pamela Franco en sus presentaciones.

Sin embargo, tras la salida de un reciente show junto a la cantante de cumbia, la pareja del momento fue abordada por la prensa, pero el habilidoso volante tuvo una reacción tajante con una reportera.

Comparte escenario con Pamela Franco

Las cámaras de 'América Hoy' estuvieron presentes en el concierto que brindó la intérprete de 'Dile la verdad' en San Martín de Porres, el cual tenía carácter benéfico en el marco de las fiestas navideñas para aquellas zonas de escasos recursos del distrito.

Como era de esperarse mientras cantaba a todo pulmón su repertorio, apareció en el escenario su incondicional 'Aladino' que fiel a su estilo populoso y pícaro se adueñó del show e inclusive protagonizó un apasionado beso con su amada chimbotana.

Tal fue la sensación de la aparición del '10 del pueblo' que se animó a deslizar la probabilidad de llegar al altar y unir su vida al lado de la exintegrante de Alma Bella."Me voy a casar aquí en San Martín", manifestó el exfutbolista de la selección peruana con una sonrisa.

Posteriormente, bailó al ritmo de cada canción que interpretaba Franco haciendo muecas tratando de generar que el público pase un momento ameno, sin embargo, de acuerdo al magazine algunos asistentes se retiraron en el transcurso de la presentación.

Christian Cueva estalla ante la prensa

Más adelante, se suscitaría un momento de alta tensión en el que Christian Cueva sería el protagonista porque 'no aguantó pulgas' y estalló ante la prensa que lo esperaba a él y a Pamela Franco para realizarse una serie de preguntas sobre su relación.

Mirando directamente a su enamorada, 'Cuevita' señaló el nombre del programa matutino y sostuvo: "Este micro no lo quiero". Con un leve gesto de incomodidad, Franco atinó a mantener su sonrisa.

"Mira que los estoy atendiendo que nunca lo hago, ustedes saben y se están yendo de avance también. Yo estoy tranquilo, estoy feliz, estoy muy bien. Lo único que le puedo decir a ustedes es que los temas de mis hijos yo no lo toco (...) Dos años me están jod*****", señaló.

Como vemos, tras participar de un concierto benéfico de Pamela Franco, Christian Cueva perdió los papeles y reaccionó de manera inesperada ante la prensa expresando tajantes comentarios.