¿Buscas trabajo? Poder Judicial abre nueva convocatoria laboral con sueldos hasta S/ 5.600

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Excelente manera de cerrar el año, con un nuevo o en todo caso, mejor trabajo. El Poder Judicial ha iniciado una nueva convocatoria laboral para el régimen CAS, con 24 vacantes dirigidas a profesionales, bachilleres, estudiantes universitarios, técnicos y personas con secundaria completa. A continuación, lee la siguiente nota para ver si cumples con los requisitos exigidos por ley.

¿Dónde están las vacantes?

Es importante mencionar que, las oportunidad laborales están disponibles en las ciudades de Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Junín y Huancavelica.

Asimismo, los perfiles solicitados para cubrir las plazos son: Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros, con sueldos que oscilan entre los S/ 1.950 hasta S/ 5.600.

Cabe señalar que, a diferencia de otras convocatorias, cada puesto cuenta con una fecha de cierre distinta, por lo que los postulantes deben revisar minuciosamente los plazos para evitar quedar fuera del proceso, principalmente los requisitos, anexos y formatos solicitados en las bases específicas de cada vacante.

A continuación, te mencionamos las vacantes disponibles:

Para personas con secundaria completa:

Auxiliar de Vigilancia y Control - Huancavelica Remuneración: S/ 1 950 Requisitos: Secundaria completa - deseable estudios técnicos (mínimo 3 meses) Finaliza: 22 de diciembre de 2025



Para estudiantes técnicos o con estudios técnicos:

Asistente de Comunicaciones - La Libertad Vacantes: 2 Remuneración: S/ 2.212 Requisitos: Estudios técnicos en Archivo, Secretariado, Computación, Administración o afines (mínimo 3 meses) Finaliza: 23 de diciembre de 2025



Para estudiantes universitarios:

Auxiliar Judicial - Callao Remuneración: S/ 2.212 Requisitos: Estudios universitarios en Derecho (tercer ciclo) Finaliza: 23 de diciembre de 2025

Auxiliar Administrativo Legal - Lima Remuneración: S/ 2.200 Requisitos: Estudiante universitario de Derecho (octavo ciclo) Finaliza: 23 de diciembre de 2025



Para bachilleres:

Asistente Judicial - Callao Vacantes: 2 Requisitos: Bachiller en Derecho Remuneración: S/ 3.470 Finaliza: 24 de diciembre de 2025



Para titulados universitarios y abogados colegiados:

(La mayor parte de vacantes pertenece a este grupo)

Especialista Judicial de Causa - Lima Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 21 de diciembre

Especialista Judicial de Sala - Lima (2 vacantes) Sueldo: S/ 3.722 Finaliza: 21 de diciembre

Analista de Planeamiento - Lima Sueldo: S/ 5.600 Finaliza: 22 de diciembre

Especialista Judicial de Juzgado - La Libertad (3 vacantes en total) Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 23 de diciembre

Especialista Legal - Loreto Sueldo: S/ 4.710 Finaliza: 23 de diciembre

Secretario Judicial - Callao Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 23 de diciembre

Profesional Legal - Callao (2 vacantes) Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 23 de diciembre

Asistente Administrativo Legal - Lima (2 vacantes) Sueldo: S/ 4.500 Finaliza: 23 de diciembre

Secretario/a Judicial - Cajamarca Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 24 de diciembre

Especialista Judicial de Juzgado - Callao Sueldo: S/ 3.850 Finaliza: 24 de diciembre

Especialista Judicial de Juzgado - Áncash (2 vacantes) Sueldo: S/ 2.972 Finaliza: 24 de diciembre

Secretario/a Judicial - Junín Sueldo: S/ 4.750 Finaliza: 24 de diciembre



Es importante mencionar que, la postulación es completamente virtual y se realiza siguiendo los pasos indicados en las bases específicas de cada plaza, ingreso a la web de Poder Judicial.