¿Buscas trabajo? Poder Judicial abre nueva convocatoria laboral con sueldos hasta S/ 5.600

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/12/2025
Excelente manera de cerrar el año, con un nuevo o en todo caso, mejor trabajo. El Poder Judicial ha iniciado una nueva convocatoria laboral para el régimen CAS, con 24 vacantes dirigidas a profesionales, bachilleres, estudiantes universitarios, técnicos y personas con secundaria completa. A continuación, lee la siguiente nota para ver si cumples con los requisitos exigidos por ley.
¿Dónde están las vacantes?
Es importante mencionar que, las oportunidad laborales están disponibles en las ciudades de Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Junín y Huancavelica.
Asimismo, los perfiles solicitados para cubrir las plazos son: Derecho, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Secretariado, Computación, Archivo, Vigilancia y Control, entre otros, con sueldos que oscilan entre los S/ 1.950 hasta S/ 5.600.
Cabe señalar que, a diferencia de otras convocatorias, cada puesto cuenta con una fecha de cierre distinta, por lo que los postulantes deben revisar minuciosamente los plazos para evitar quedar fuera del proceso, principalmente los requisitos, anexos y formatos solicitados en las bases específicas de cada vacante.
A continuación, te mencionamos las vacantes disponibles:
Para personas con secundaria completa:
- Auxiliar de Vigilancia y Control - Huancavelica
- Remuneración: S/ 1 950
- Requisitos: Secundaria completa - deseable estudios técnicos (mínimo 3 meses)
- Finaliza: 22 de diciembre de 2025
Para estudiantes técnicos o con estudios técnicos:
- Asistente de Comunicaciones - La Libertad
- Vacantes: 2
- Remuneración: S/ 2.212
- Requisitos: Estudios técnicos en Archivo, Secretariado, Computación, Administración o afines (mínimo 3 meses)
- Finaliza: 23 de diciembre de 2025
Para estudiantes universitarios:
- Auxiliar Judicial - Callao
- Remuneración: S/ 2.212
- Requisitos: Estudios universitarios en Derecho (tercer ciclo)
- Finaliza: 23 de diciembre de 2025
- Auxiliar Administrativo Legal - Lima
- Remuneración: S/ 2.200
- Requisitos: Estudiante universitario de Derecho (octavo ciclo)
- Finaliza: 23 de diciembre de 2025
Para bachilleres:
- Asistente Judicial - Callao
- Vacantes: 2
- Requisitos: Bachiller en Derecho
- Remuneración: S/ 3.470
- Finaliza: 24 de diciembre de 2025
Para titulados universitarios y abogados colegiados:
(La mayor parte de vacantes pertenece a este grupo)
- Especialista Judicial de Causa - Lima
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 21 de diciembre
- Especialista Judicial de Sala - Lima (2 vacantes)
- Sueldo: S/ 3.722
- Finaliza: 21 de diciembre
- Analista de Planeamiento - Lima
- Sueldo: S/ 5.600
- Finaliza: 22 de diciembre
- Especialista Judicial de Juzgado - La Libertad (3 vacantes en total)
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 23 de diciembre
- Especialista Legal - Loreto
- Sueldo: S/ 4.710
- Finaliza: 23 de diciembre
- Secretario Judicial - Callao
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 23 de diciembre
- Profesional Legal - Callao (2 vacantes)
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 23 de diciembre
- Asistente Administrativo Legal - Lima (2 vacantes)
- Sueldo: S/ 4.500
- Finaliza: 23 de diciembre
- Secretario/a Judicial - Cajamarca
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 24 de diciembre
- Especialista Judicial de Juzgado - Callao
- Sueldo: S/ 3.850
- Finaliza: 24 de diciembre
- Especialista Judicial de Juzgado - Áncash (2 vacantes)
- Sueldo: S/ 2.972
- Finaliza: 24 de diciembre
- Secretario/a Judicial - Junín
- Sueldo: S/ 4.750
- Finaliza: 24 de diciembre
Es importante mencionar que, la postulación es completamente virtual y se realiza siguiendo los pasos indicados en las bases específicas de cada plaza, ingreso a la web de Poder Judicial.