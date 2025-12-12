Elecciones 2026: JNE exhorta a partidos políticos a firmar Pacto Ético y evitar violencia en campaña electoral

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a las organizaciones políticas a suscribir el Pacto Ético Electoral este 18 de diciembre en el Hotel Sheraton de Lima. El objetivo es que los candidatos se comprometan a evitar manifestaciones violentas y a mantener una conducta respetuosa durante todo el proceso electoral.

En diálogo con Exitosa, el director nacional de Educación del JNE, Carlos Vilela, explicó que el pacto es una iniciativa voluntaria, pero de gran importancia para visibilizar el compromiso de los partidos con la ciudadanía.

"Creemos importante que puedan asistir porque es una oportunidad de mostrar responsabilidad y respeto hacia las elecciones", señaló.

JNE busca que organizaciones se comprometan a llevar un proceso electoral pacífico y sin afrentas violentas.

El decálogo del pacto

El acuerdo se basa en 10 compromisos elaborados tras meses de consultas con la población, que incluyeron más de 800 comentarios recibidos por el JNE. Entre ellos destacan:

Evitar insultos dentro y fuera de los debates.

dentro y fuera de los debates. No realizar manifestaciones violentas .

. Cero tolerancia al acoso , incluyendo redes sociales.

, incluyendo redes sociales. Uso responsable de la inteligencia artificial en campañas.

en campañas. Retirar publicaciones a tiempo para evitar contaminación visual.

a tiempo para evitar contaminación visual. Considerar a poblaciones vulnerables en los planes de gobierno.

en los planes de gobierno. Evitar la manipulación digital y la difusión de noticias falsas.

La ciudadanía también solicitó mayor transparencia en el financiamiento de los partidos y en el uso de bienes públicos, aspectos que fueron incorporados en el decálogo.

Participación de partidos y Tribunal de Honor

De los 39 partidos que postulan en estas elecciones, 24 participaron en la última reunión preparatoria del pacto. Según Vilela, algunos no asistieron a ninguna de las tres reuniones previas, pero han manifestado su disposición a firmar el acuerdo el 18 de diciembre.

El cumplimiento del pacto será vigilado por un Tribunal de Honor, conformado por cinco personalidades con trayectoria académica y profesional intachable. Este colegiado tendrá la tarea de monitorear y sancionar simbólicamente las infracciones al compromiso ético.

El Pacto Ético Electoral se presenta como una herramienta clave para garantizar campañas más limpias y respetuosas en el Perú. Aunque su firma es voluntaria, la exhortación del JNE busca que los partidos asuman públicamente su responsabilidad frente a la ciudadanía.

Con compromisos que van desde evitar la violencia hasta regular el uso de inteligencia artificial, el pacto refleja las demandas sociales por procesos electorales transparentes y seguros.