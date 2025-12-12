Mototaxistas denuncian ser extorsionados por cinco bandas en SJL: Delincuentes les exigen hasta S/30.000

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En San Juan de Lurigancho, las extorsiones continúan en incremento. En esta ocasión, los mototaxistas de la asociación Los Pioneros de Sarita Colonia denunciaron ser víctimas de hasta cinco bandas criminales que les exigen pagos diarios y fuertes sumas de dinero.

Mototaxistas en la mira de las extorsiones

En pleno estado de emergencia, los mototaxistas de la Asociación 'Los Pioneros' de Sarita Colonia, de San Juan de Lurigancho, viven atemorizados ante las constantes amenazas de extorsionadores quienes les exigen cuantiosas sumas de dinero diarias o semanales (cupos) a fin de no atentar contra sus vidas.

Estos pagos oscilan entre los 3 a 10 soles por día y las sumas por brindarles "protección" son aún mayores. Lo que causa mayor alarma es que estos delincuentes recurren a WhatsApp para enviarles videos y mensajes intimidantes a los trabajadores en los que se observa ataques armados a domicilios de conductores y dirigentes.

Adicionalmente, se registran unidades quemadas y asesinatos de mototaxistas que se niegan a realizar el pago de lo que exigen. Inclusive en uno de los audiovisuales, uno de los criminales porta un arma mientras exige como pago inicial la suma de 10 mil soles o 5 mil soles de inscripción, de igual manera 5 soles diarios por cada mototaxi.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En San Juan de Lurigancho, las extorsiones continúan en incremento. En esta ocasión, los mototaxistas de la asociación Los Pioneros de Sarita Colonia denunciaron ser víctimas de hasta cinco bandas criminales que les exigen pagos diarios y fuertes sumas de... pic.twitter.com/XF4EfvaLtI — Exitosa Noticias (@exitosape) December 12, 2025

Las acciones que tomará el gremio de mototaxistas

Al verse afectados por este hecho extorsivo, Mario Arce, presidente de la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, reveló a la prensa que los mototaxistas de San Juan de Lurigancho son extorsionados hasta por cinco bandas criminales.

"Los compañeros de Sarita Colonia han entregado hasta 15 mil soles y otras empresas enfrentan demandas similares. Esto se ha convertido en un grave problema para nuestro gremio", manifestó Arce.

Además, adelantó que tomarán cartas en el asunto por lo que se movilizarán hacia el Ministerio del Interior para pedir mayor seguridad. Asimismo, para solicitar que se realicen cambios en los comandos policiales distritales.

Cabe señalar que, de acuerdo al titular de la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú, varios miembros han perdido la vida en lo que va del año tras ser víctimas de atentados a mano armada lo que genera más zozobra aún en el resto de trabajadores.

Como vemos, es en este escenario en el que se encuentran los mototaxistas de la Asociación 'Los Pioneros' de Sarita Colonia, de San Juan de Lurigancho, en el que denuncian ser víctimas de extorsiones por cinco bandas delincuenciales quienes les exigen cuantiosas sumas de dinero diarias o semanales con la finalidad de no atentar contra sus vidas.