IGP activa sistema de alerta temprana en quebradas ante El Niño: aviso llegaría en 10 minutos

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), informó sobre la implementación de sistemas de alerta temprana en 12 quebradas ante posibles emergencias por el fenómeno El Niño. Señaló que estos mecanismos permitirían emitir alertas con hasta 10 minutos de anticipación.

El IGP explica el mecanismo de funcionamiento técnico

El sistema de monitoreo consiste en la instalación de estructuras metálicas sobre el cauce de las quebradas equipadas con tres sensores de alta precisión para detectar el desplazamiento de masa.

Entre los componentes figuran cámaras especializadas orientadas a registrar el inicio del movimiento de material, evaluar la velocidad de desplazamiento del flujo y calcular la altura alcanzada por el huaico en su trayecto. Los datos recolectados permiten evaluar de manera automática la magnitud del evento para la emisión de las alertas correspondientes.

"En el caso de Áncash va al COER Áncash, en caso de Arequipa va al COER Arequipa y también va al COEN nacional. Todos disponen de información para la función que se requiere cumplir todo este sistema", señaló Hernando Tavera.

Tiempos de respuesta y antecedentes de aplicación del sistema de alerta

El margen de aviso estimado para las zonas de la Cordillera Blanca contempla lapsos de alerta previa ajustados a la topografía del terreno y a la velocidad del flujo de barro y piedras. Las mediciones técnicas buscan otorgar un periodo mínimo de reacción a las poblaciones asentadas en los márgenes de los cauces activos.

"En promedio en caso de la cordillera Blanca en promedio hemos estimado que la alerta debería estar llegando con 10 minutos de anticipación antes que el flujo esté llegando a las comunidades que están a lo largo de la quebrada", indicó el titular del IGP.

En la región Lima, la institución mantiene operativo el monitoreo en puntos estratégicos como la quebrada Huaycoloro para proteger la infraestructura hídrica y prevenir interrupciones en el suministro de agua potable. La experiencia acumulada en eventos climatológicos anteriores permitió validar la efectividad de la tecnología de sensores remotos en la cuenca del río Rímac.

"En Lima tenemos en la quebrada de Huaycoloro que es la que afecta directamente a Sedapal. Ya en el año 2017 logramos dar ante ese Niño crítico logramos dar la alerta a Sedapal con cerca de 40 minutos de anticipación que ayudó muchísimo a Sedapal", explicó Hernando Tavera.

En ese sentido, el IGP continuará operando la red de sensores en las quebradas identificadas a nivel nacional para proveer información oportuna a los organismos del Estado encargados de la prevención de desastres.