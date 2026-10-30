Liga Peruana de Vóley 2026-27: conoce AQUÍ la programación de los partidos de la fecha 3

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga Peruana de Vóley (LPV) disputará la tercera jornada de la Fase 1 este fin de semana, con los doce equipos participantes enfrentándose en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

Partidos del sábado 31 de octubre

La actividad del fin de semana comenzará el sábado 31 de octubre con tres encuentros correspondientes a la fecha 3 del torneo nacional de voleibol. El primer enfrentamiento programado medirá a Deportivo Soan frente a Deportivo Wanka a partir de las 2:30 p.m.

Posteriormente, en el segundo turno de la tarde, la Universidad San Martín se enfrentará a Deportivo Géminis desde las 4:45 p.m. Este encuentro reunirá a dos instituciones con antecedentes de protagonismo en las temporadas recientes del campeonato peruano.

La jornada sabatina concluirá con el duelo entre Universitario de Deportes y Olva Latino, fijado para las 6:45 p.m. Los clubes cerrarán el primer bloque de partidos en el recinto deportivo de Villa El Salvador.

Partidos del domingo 1 de noviembre

Las acciones continuarán el domingo 1 de noviembre con el desarrollo de los tres compromisos restantes que completarán la programación oficial de la fecha 3. El primer partido del día enfrentará a la selección Perú Sub-19 contra Rebaza Acosta desde las 2:00 p.m.

En el turno posterior, pactado para las 4:15 p.m., Regatas Lima jugará ante el Club Atenea. El equipo celeste buscará sumar puntos en la tabla de posiciones frente a un rival que disputa la fase regular del torneo.

El cierre de la fecha se llevará a cabo a las 6:15 p.m. con el encuentro entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano. Las blanquiazules buscarán un nuevo resultado favorable en esta etapa del campeonato frente al conjunto italiano.

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Sábado 31 de octubre

2:30 p.m| Deportivo Soan vs Deportivo Wanka

4:45p.m| Universidad San Martín vs Deportivo Géminis

6:45 p.m.| Universitario de Deportes vs Olva Latino

Domingo 1 de noviembre

2:00 p.m.| Perú Sub-19 vs Rebaza Acosta

4:15 p.m.| Regatas Lima vs Atlético Atenea

6:15 p.m.| Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano

En ese sentido, la Liga Peruana de Vóley mantendrá su actividad con seis compromisos oficiales repartidos durante el fin de semana, en un certamen que busca consolidar a los mejores cuadros de la Fase 1 y que continuará reuniendo a los aficionados en las tribunas del recinto deportivo de Villa El Salvador para presenciar cada uno de los cotejos programados.