"Estamos abandonados, nadie nos apoya": Pobladores de Caserío en Tumbes piden ayuda ante inundaciones

25/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pobladores del Caserío Cerro Blanco, ubicado en Tumbes, hicieron un llamado de urgencia a las autoridades del Estado peruano debido a las recientes inundaciones que se han presentado producto de las intensas lluvias en la zona, han generado serios daños en sus viviendas, campos de cultivos y demás.

Desmienten visita de ANA

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, pobladores brindaron detalles sobre la situación que atraviesan estos últimos días. Además, informaron que hace algunos días se había anunciado la llegada del jefe nacional de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a dicha zona, sin embargo, esto no se habría hecho efectivo.

"Aquí estamos pidiendo ayuda porque la verdad es que estamos abandonados, nadie nos apoya. Principalmente, tenemos al ANA, pero que ni se acerca (...) En estos momentos no se acerca pero ni para hacer ninguna pregunta", dijo uno de los moradores de la zona.

Es así que, los pobladores de Cerro Blanco han desmentido una supuesta visita por parte del ANA en la zona. "Eso es falso, en ningún momento han venido por aquí", precisó. Asimismo, negó que hayan enviado maquinarias pesadas para realizar la limpieza correspondiente tras las inundaciones.

Sobre reubicación

Por otro lado, una fémina se refirió al ofrecimiento de terrenos por parte de las autoridades regionales. Sobre esto, precisó que el Gobierno Regional de Tumbes no brindó apoyo respectivo para la reubicación de las personas. Precisaron que, si bien en el 2025, dieron maquinarias para limpieza, sin embargo, hasta el momento no han sido reubicados.

"Lo importante que queremos es ser reubicados porque nosotros, en cualquier momento vuelve a crecer, pero hasta el momento, no tenemos apoyo de las autoridades como el Gobierno Regional", detalló.

Cabe mencionar que, los pobladores coinciden en que ni autoridades locales, ni regionales, se han hecho presentes en el lugar para brindar la atención correspondiente, por lo que expresaron su preocupación ante la pronta llegada del fenómeno 'El Niño Costero'. Según indicaron, se tiene presupuesto, sin embargo, el Gobierno no estaría ejecutando medidas de prevención.

"En cuestión de las inundaciones al menos mi casa ha sido la primera afectada (...) La mayoría de la calle se ha inundado (...) el Gobierno supuestamente tiene una defensa rivereña, tienen un presupuesto pero no hicieron lo que es nada", precisó.

De esta manera, pobladores del Caserío Cerro Blanco expresaron su indignación debido a que las autoridades de Tumbes no han brindado la atención correspondiente ante la presencia de inundaciones por lluvias intensas.