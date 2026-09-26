El papa León XIV recorrió París y reunió a cerca de un millón de personas en multitudinaria misa en la plaza de la Concordia

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Como parte de un recorrido en la capital francesa de París, el papa León XIV ofició una multitudinaria misa que reunió cerca de un millón de personas en la Plaza de la Concordia, en el marco del segundo día de su viaje apostólico a Francia.

Multitudinaria misa de León XIV en París

El acto litúrgico presidido por el Santo Padre se desarrolló este sábado, 26 de septiembre, previamente recorrió la avenida de los Campos Elíseos en el papamóvil, desde el Arco del Triunfo hasta la plaza de la Concordia, donde lo esperaba una gran carpa blanca que se instaló para la celebración del evento.

Durante ese recorrido, el sumo pontífice se detuvo para bendecir a bebés, mientras el público aplaudía y agitaba con sus manos banderas del Vaticano. De acuerdo a fuentes oficiales más de 700 mil personas se han congregado en este recinto parisino.

Miles de personas asistieron a la multitudinaria misa del papa León XIV

Con la finalidad de que los feligreses sigan la ceremonia se repartieron decenas de pantallas gigantes a lo largo de más de dos kilómetros. Además, para brindar seguridad, se desplegaron 14 mil agentes de la Policía, gendarmería y militares, además de 2500 bomberos.

Previo a desarrollar la misa, el papa estadounidense, pero de corazón peruano, estuvo presente en la Maison Bakhita, una asociación católica que brinda asistencias a migrantes en París, donde llamó a "convivir con dignidad y paz".

Un mensaje centrado en saciar la sed en Cristo y ser fuente de esperanza

Durante su exposición, el máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo centró su homilia en una imagen bíblica: "El que tenga sed, que venga a mí y que beba" (Juan 7, 37).

Frente a todos los presentes, invitó a redescubrir en Jesucristo la fuente capaz de saciar las aspiraciones más profundas del ser humano y animó a los cristianos a transmitir la fe, la esperanza y la caridad donde existen el desánimo y la sequía espiritual.

Además, explicó que la sed de la que habla Jesús no es solamente material, sino que expresa el deseo profundo de sentido, verdad, plenitud, amor y comunión con Dios que habita en el corazón de cada persona,

Posteriormente, sostuvo que todos desean felicidad, amor y plenitud, pero que la cuestión fundamental consiste en preguntarse en qué fuente se intenta saciar esa sed.

En el marco del segundo día de visita apostólica a Francia, el papa León XIV celebró este sábado una misa multitudinaria en la Plaza de la Concordia y la avenida de los Campos Elíseos.