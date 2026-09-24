ATU envía al depósito 166 vehículos informales en Javier Prado: uno acumulaba más de S/310 mil en multas

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fiscalización al transporte informal continúa en la avenida Javier Prado. Desde el inicio del plan operativo de ordenamiento del tránsito, el pasado 3 de septiembre, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha enviado al depósito 166 vehículos que prestaban el servicio de transporte público de manera informal en esta importante vía de Lima.

La intervención forma parte de un trabajo articulado entre la ATU, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Policía Nacional del Perú (PNP), que busca ordenar la circulación vehicular y mejorar los tiempos de desplazamiento tanto de los usuarios del corredor Rojo como de los conductores de vehículos particulares.

Uno de los datos que más llamó la atención durante las acciones de control corresponde a las multas acumuladas por las unidades intervenidas. De los 166 vehículos enviados al depósito, 59 registran infracciones que, en conjunto, acumulan sanciones por S/3 154 636.

Vehículo tenía 22 multas por informalidad

En una de las últimas jornadas de fiscalización, realizada el martes a la altura del paradero La Positiva, en San Isidro, los inspectores trasladaron 14 vehículos al depósito por prestar el servicio de manera informal.

Entre las unidades intervenidas se encontraba el vehículo de placa AXJ-409, que registraba 22 multas por informalidad y acumulaba sanciones por un monto superior a los S/310 000.

El caso evidencia el historial de infracciones que pueden acumular algunos vehículos que continúan circulando sin cumplir con las condiciones establecidas para brindar el servicio de transporte público. La intervención se produjo como parte de los operativos itinerantes y aleatorios desplegados en la avenida Javier Prado.

La ATU también informó que 73 conductores intervenidos no contaban con licencia de conducir, situación que representa un riesgo para los pasajeros que utilizan este tipo de unidades y para los demás usuarios de la vía.

Operativos buscan ordenar tránsito

Además de las infracciones relacionadas con la informalidad y la falta de licencia, la fiscalización permitió detectar que tres vehículos superaban los 30 años de antigüedad. Estas condiciones fueron identificadas durante las acciones ejecutadas desde el inicio del plan de ordenamiento.

El despliegue en Javier Prado se desarrolla de manera coordinada entre las autoridades de transporte, la comuna metropolitana y la Policía, con intervenciones en distintos puntos de la avenida. El objetivo señalado por las instituciones es reducir la circulación del transporte informal y contribuir a que los desplazamientos por esta vía sean más fluidos.

La ATU indicó que continuará realizando controles de manera itinerante y aleatoria para detectar vehículos que incumplan las normas y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a los pasajeros.

Con 166 vehículos enviados al depósito desde el 3 de setiembre, el plan de fiscalización en Javier Prado mantiene el foco en combatir el transporte informal. Las multas acumuladas, los conductores sin licencia y las unidades con elevada antigüedad figuran entre las principales incidencias detectadas durante los operativos.