Ventanilla: Hombre resulta herido tras balacera que se desató en medio de persecución policial

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre resultó herido durante una balacera que se desató entre un grupo de presuntos delincuentes y agentes de la Policía Nacional en el asentamiento humano Las Viñas, en Ventanilla. El hecho ocurrió la noche del último miércoles, aproximadamente a las 10 p. m., y terminó con una persona trasladada al Hospital de Ventanilla.

Persecución policial deja un herido

Según información preliminar, todo comenzó cuando efectivos de la comisaría de Ventanilla iniciaron una persecución contra una motocicleta lineal en la que se desplazaban tres personas. Los agentes habrían ordenado al conductor que se detuviera; sin embargo, este hizo caso omiso y continuó su recorrido hasta ingresar por uno de los estrechos pasadizos de la zona.

Al ingresar al pasaje, considerado por los vecinos como una zona peligrosa del distrito, los ocupantes de la motocicleta tampoco habrían detenido su marcha. En ese momento, uno de los sujetos descendió de la unidad y realizó varios disparos contra los policías, aparentemente con la intención de disuadirlos y evitar que continuaran con la persecución.

Ante esta situación, uno de los efectivos que se encontraba dentro de la camioneta policial sacó su arma de fuego y respondió al ataque. Los disparos desencadenaron un fuego cruzado en medio del pasaje, generando alarma entre los vecinos que se encontraban en los alrededores.

Producto del enfrentamiento, un hombre terminó herido por impacto de bala y fue trasladado al Hospital de Ventanilla para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la persona que resultó herida ni han precisado las circunstancias exactas en las que recibió el disparo.

🔴🔵 Ventanilla: Hombre termina herido durante persecución a presuntos delincuentes



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De acuerdo con versiones preliminares, una de las hipótesis apunta a que el herido sería uno de los ocupantes de la motocicleta, quienes minutos antes habrían participado en el robo de un teléfono celular. Sin embargo, otra versión sostiene que se trataría de un vecino que caminaba por la zona cuando se produjo el enfrentamiento.

Otras noticias de Ventanilla

La noche del último martes, un niño de 12 años, identificado como Matías, falleció luego de estrellar la bicicleta que manejaba contra un automóvil en el cruce de las calles Grau y Jorge Chávez, en Ventanilla. El menor habría estado jugando junto a otros niños antes de bajar por una pendiente y perder el control del vehículo menor y terminó estrellándose contra el auto que circulaba por el lugar.

Según testigos, Matías se desplazaba en bicicleta por la calle Grau cuando llegó al cruce con Jorge Chávez. En ese momento, habría descendido a gran velocidad por la pendiente y, al no poder detenerse, terminó impactando contra un automóvil de color rojo que transitaba por la zona.

El accidente ocurrió en un punto que, de acuerdo con los vecinos, representa un riesgo para quienes transitan por el lugar debido a la pendiente y a la ausencia de rompemuelles u otras medidas de seguridad. Los residentes aseguraron que en reiteradas ocasiones solicitaron la instalación de estos dispositivos para evitar nuevos accidentes.

