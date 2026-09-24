Luis Dyer supervisó capacidad de respuesta de hospitales en Piura ante fenómeno El Niño

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la llegada del fenómeno de El Niño a la zona norte del país, el ministro de Salud, Luis Dyer supervisó la capacidad de respuesta de los hospitales ante la emergencia climatológica, no solo a nivel de asistencia, sino también en infraestructura.

Ministro Luis Dyer supervisa hospitales en Piura

El ministro de Salud, Luis Dyer, supervisó las condiciones operativas de establecimientos de atención médica en la región de Piura, con el objetivo de verificar que cuenten con las condiciones necesarias para atender a la población, sobre todo ante las lluvias e inundaciones que podría causar el fenómeno El Niño.

"Estamos constatando que los servicios esenciales y los equipos de alta tecnología sigan funcionando al 100 % cuando la población más lo necesite, y que nuestra infraestructura médica no solo sea de primer nivel, sino que cuente con la protección técnica para soportar los efectos del Fenómeno El Niño", expresó el ministro.

Durante la jornada en el norte del país, el titular del sector priorizó la inspección del Hospital Chulucanas II-1, donde recorrió diferentes áreas para comprobar el funcionamiento de los servicios. La visita estuvo orientada a verificar la capacidad de respuesta del establecimiento frente a una eventual demanda de la población.

Piura fortalece sus servicios de salud frente al Fenómeno El Niño 🌧️



Para asegurar la atención médica ante lluvias intensas, el ministro de Salud, Luis Dyer, supervisó la capacidad de respuesta de los hospitales de Chulucanas y Sullana, así como las acciones para fortalecer su... pic.twitter.com/z3xmDEhGd7 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 24, 2026

Posteriormente, Luis Dyer llegó al Hospital de Especialidades Sullana III-1, donde supervisó sus ambientes y sostuvo coordinaciones con el personal de salud para identificar las principales necesidades logísticas del establecimiento. Estas acciones buscan contribuir al fortalecimiento de los servicios y garantizar la continuidad de las atenciones médicas.

El ministro inspeccionó los servicios de ginecología, emergencia, farmacia, sala de operaciones, hospitalización y diagnóstico por imágenes.

Mantenimiento en el Hospital de Chulucanas

Como parte de su visita a la provincia de Morropón, el titular participó en la firma del contrato entre la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Consorcio RC Alliance, que permitirá ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el Hospital de Chulucanas II-1.

El contrato contempla trabajos de mantenimiento en las estructuras y áreas de arquitectura, así como en los sistemas eléctricos, mecánicos, sanitarios y de telecomunicaciones del establecimiento.

Asimismo, incluye intervenciones en el equipamiento biomédico y electromecánico, mobiliario clínico y otros activos necesarios para el funcionamiento del hospital.

Finalmente, con esta inspección del ministro de Salud, Luis Dyer, se buscan prevenir fallas que puedan afectar la prestación de los servicios en Piura y fortalecer la capacidad operativa del establecimiento ante las necesidades de la población por el fenómeno El Niño.