Elecciones Municipales 2026: Candidatos excluidos o tachados seguirán en carrera electoral

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El JNE determinó oficialmente que los postulantes tachados o excluidos mantendrán sus respectivas postulaciones para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La medida beneficia exclusivamente a quienes no recibieron resoluciones firmes hasta el 4 de setiembre de 2026.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 3643-2026-JNE firmada en Lima por el Pleno de la entidad. La autoridad electoral explica que esta disposición responde a la urgencia de asegurar la seguridad jurídica y garantizar el derecho a participación ciudadana nacional.

Resolución abordó exclusiones no resueltas

El Pleno del JNE, conformado por los magistrados Burneo Bermejo, Maisch Molina, Gonzales Barrón, Torres Cortez y Oyarce Yuzzelli, ordenó retornar los documentos a los Jurados Electorales Especiales de origen. Estos expedientes abordan las diversas exclusiones que no fueron resueltas antes de cumplirse la fecha electoral del 4 de setiembre de 2026.

"Disponer que los candidatos que fueron excluidos o tachados por los Jurados Electorales Especiales y cuyas resoluciones no adquirieron firmeza hasta el 4 de setiembre de 2026, mantienen vigente su candidatura.", se lee en la resolución.

En la resolución firmada por la secretaria general Clavijo Chipoco, se menciona la necesidad del derecho fundamental de participación. El documento fundamenta que un retraso judicial no puede perjudicar a los ciudadanos que buscan postular en las actuales elecciones regionales.

"Disponer que los Jurados Electorales Especiales a cargo de los expedientes devueltos continúen con el trámite correspondiente y, de ser el caso, dispongan la anotación marginal y la remisión de copias de los actuados pertinentes al Ministerio Público". Se menciona en el documento.

Finalmente, la resolución menciona que de los tiempos facilita las labores del Sistema Electoral nacional. La Oficina Nacional de Procesos Electorales requiere esta información consolidada para iniciar la impresión oportuna de las cédulas de votación, actas oficiales y carteles informativos necesarios para la jornada democrática oficial.