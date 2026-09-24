Robbie Williams reporta visita de ave durante su visita en Lima por concierto: "Es enorme"

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de sus redes sociales, el cantante y actor británico Robbie Williams publicó una serie de videos registrando el avistamiento de un ave desde el lugar en el que se encuentra quedándose en Lima por sus dos conciertos previstos en la capital el 23 y 24 de septiembre.

Robbie Williams reporta avistamiento de ave durante su visita en Lima

Según lo evidenciado en la cuenta de Instagram del intérprete de 'Angels', llamó la atención de sus seguidores tras publicar una serie de videos en los que graba a un 'gallinazo' que visita el lugar en el que se encuentra hospedado durante su visita en Lima por primera vez para dar un doble concierto este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre.

La reacción del cantante fue ver al ave con curiosidad y sorpresa para después afirmar "es enorme", como parte de uno de sus comentarios al grabar. Dichas imágenes causaron revuelo en redes sociales por el tamaño de la especie.

Robbie Williams publica imagen de 'gallinazo' en Lima

Cantante británico visita la capital para doble concierto

Robbie Williams se presenta por primera vez en Lima este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre en el Arena 1 Park de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel, como parte de su gira Britpop LATAM Tour 2026. El artista británico llega para presentar su nuevo disco, Britpop, junto a algunos de sus clásicos más reconocidos, como "Feel" y "Rock DJ".

De acuerdo a sus conciertos anteriores como el de Colombia, el cantante británico ha recopilado esta serie de canciones para su show, por lo que se espera que siga esa línea para su concierto este jueves 24 de septiembre.

Posible setlist

'Let Me Entertain You' 'Let Love Be Your Energy' 'Rock DJ' 'Supreme' (full version) 'Pretty Face' 'Love my Life' 'Sexed Up' 'Rocket' 'Betterman' / 'Strong' / 'Candy' 'Wonderwall' 'Something Beautiful' 'Millennium' 'NY NY' (piano) 'Advertising Space' 'Come Undone' 'Kids' 'She's the One' 'My Way' 'Feel' 'Angels'.

El avistamiento de un 'gallinazo' durante la estadía del artista británico en Lima se convirtió en un hecho curioso que captó la atención tanto del cantante como de sus seguidores.

Finalmente, la sorpresa de Robbie Williams ante el tamaño del ave quedó registrada en una serie de videos compartidos en sus redes sociales, generando diversas reacciones en internet. Así, su visita a la capital no solo está marcada por sus esperados conciertos, sino también por este particular encuentro.