Especialista analiza aumento de accidentes de tránsito y cuestiona educación vial, licencias y fiscalización en Lima

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El incremento de los accidentes de tránsito en el país responde a una serie de factores que van desde la falta de educación vial hasta las deficiencias en los procesos para obtener y renovar licencias de conducir. Así lo explicó el coronel en retiro y especialista en tránsito Franklin Barreto, quien analizó la problemática desde distintas aristas.

Aumento de accidentes de tránsito

En entrevista exclusiva para Exitosa, Barreto sostuvo que uno de los principales factores detrás del aumento de los siniestros viales es el abandono de la educación vial dentro del sistema educativo nacional. Según explicó, los sucesivos gobiernos relegaron este componente, pese a su importancia para formar ciudadanos responsables frente a las normas de tránsito.

"El principal tema está en que los gobiernos nunca han tomado la educación vial como un factor de mucha importancia ", afirmó el especialista, quien cuestionó que esta materia haya perdido protagonismo dentro de la formación de la población. A su juicio, esta situación termina afectando el comportamiento de conductores, peatones y demás usuarios de las vías.

Otro aspecto señalado por el coronel en retiro está relacionado con la flexibilidad de los exámenes exigidos para acceder a una licencia de conducir. Barreto cuestionó particularmente que, durante la revalidación de brevetes, se haya eliminado la evaluación de conocimientos y normas de tránsito, dejando un mayor peso en el examen médico.

"Por otra parte, todos los exámenes para licencias de conducir tienen extremada flexibilidad", manifestó Barreto. Para el especialista, esta situación constituye otro elemento que debe ser revisado dentro de las políticas destinadas a prevenir los accidentes, debido a que la obtención o renovación de una licencia debería garantizar que el conductor conozca las reglas que debe cumplir.

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El rol de las municipalidades distritales

El experto también puso énfasis en las competencias de las autoridades encargadas de fiscalizar el tránsito. En ese sentido, sostuvo que los alcaldes distritales no cuentan con atribuciones para realizar determinadas acciones de fiscalización, función que, según explicó, corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional.

"Un alcalde distrital no tiene competencia para las acciones de fiscalización de tránsito", señaló Barreto. Sus declaraciones se producen luego de cuestionar la intervención de cámaras en la Costa Verde por parte de una autoridad distrital, al considerar que algunas municipalidades estarían excediendo sus competencias para realizar acciones de fiscalización.

Finalmente, Barreto consideró necesario que las autoridades cuenten con equipos técnicos capaces de establecer correctamente sus funciones y competencias. El especialista sostuvo que enfrentar el incremento de accidentes requiere abordar el problema desde diferentes frentes, incluyendo la educación vial, los mecanismos de evaluación para conductores y una adecuada fiscalización del tránsito.