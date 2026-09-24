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Tiktoker fue agredida en Tarma mientras realizaba labor social: le negaron atención en hospital y comisaría

La tiktoker Jilari llegó a Tarma con la intención de realizar labor social, pero terminó siendo agredida por un sujeto. Luego del incidente, contó lo que vivió al acudir al hospital y la comisaría.

Tiktoker fue agredida durante labor social
Tiktoker fue agredida durante labor social (Composición Exitosa)

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/09/2026

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Lo que debía ser una jornada de labor social en Tarma terminó con un mal momento para la tiktoker Jilari, quien fue agredida por un sujeto que le lanzó un huevo en la cabeza. La influencer contó que posteriormente acudió a un hospital y una comisaría, donde, según su versión, tuvo dificultades para ser atendida.

Tiktoker fue agredida durante labor social

Todo ocurrió mientras Jilari se encontraba en Tarma realizando labores de ayuda social. Durante una transmisión en vivo, quedó registrado el momento en que un sujeto se acercó y le lanzó un huevo directamente a la cabeza para luego huir del lugar.

@cinnamon.live Le tiran huevo a @Jilari🦁 en #tarma #parati #jilari #ayudasocial #LIVEIncentiveProgram ♬ sonido original - 𝐂𝐈𝐍𝐍𝐀𝐌𝐎𝐍 𝐋𝐈𝐕𝐄' 🍂

Tras la agresión, Jilari quedó visiblemente afectada y posteriormente contó que no recordaba varios momentos de lo sucedido. En medio de la angustia, la tiktoker se comunicó con su padre entre lágrimas y le manifestó su intención de regresar a Lima, pues aseguró que ya no quería permanecer en Tarma.

"Yo no quiero estar acá", se le escucha decir durante la llamada. intentó tranquilizarla y le pidió que se calmara. Pese a esto, la joven seguía súper afectada por el incidente y no paraba de repetir que quería regresar a casa.

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No la atendieron en hospital ni comisaría

Uno de los momentos que más indignó a la tiktoker fue, según su versión, lo ocurrido cuando acudió al hospital. Jilari aseguró que llegó con un fuerte dolor de cabeza, pero que no recibió la atención que esperaba.

"En el hospital no me hicieron caso", afirmó, al contar que incluso fue colocada en una silla de ruedas y permaneció en un rincón mientras esperaba ser atendida.

La influencer contó que, al ver que ni la miraban, le dijo a los suyos que la lleven en una a una clínica para que por fin la atiendan. Allí recibió finalmente atención médica y permaneció bajo observación.

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Luego del incidente, Jilari acudió a la comisaría para presentar la denuncia contra el sujeto que la agredió, aunque aseguró que tampoco pudo concretar el trámite policial como esperaba.

Jilari contó que los policías le señalaron que el presunto agresor tendría un problema de salud mental. Ante esta situación, la tiktoker anunció que regresaría a Lima, donde vive, para continuar en la capital con las acciones correspondientes por la agresión que sufrió.

Así, la tiktoker Jilari fue agredida en Tarma mientras realizaba labor social y, tras asegurar que no recibió atención en el hospital y tuvo problemas en la comisaría, volverá a Lima para continuar con su denuncia.

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