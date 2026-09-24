Los Olivos: secuestran a empresario pastelero y familia denuncia que delincuentes vacían sus cuentas bancarias

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un empresario dedicado al rubro pastelero fue secuestrado la noche del último miércoles frente a su negocio, ubicado en la calle 29, en la zona de El Trébol, en Los Olivos. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de la zona.

Según las imágenes, la víctima se encontraba caminando junto a otra persona cuando un automóvil de color negro llegó hasta los exteriores de su local de pasteles. El vehículo se estacionó y, en cuestión de segundos, tres hombres descendieron del auto para interceptar al empresario y conducirlo hacia el interior del vehículo.

Secuestran empresario en la puerta de su negocio

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sujetos redujeron al empresario y lo obligaron a ingresar al automóvil, mientras una mujer permanecía al volante. Tras concretar el secuestro, los presuntos delincuentes abandonaron rápidamente el lugar con la víctima a bordo, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Un familiar del empresario confirmó a Exitosa que la denuncia ya fue presentada ante la Policía Nacional y expresó su preocupación por el estado de su ser querido. La familia asegura que no ha recibido información sobre la víctima ni una comunicación de los presuntos secuestradores para negociar su liberación.

"Han venido con carro, se han bajado y se lo han llevado, era un carro KIA de color negro. Todavía no se han comunicado con nosotros, estamos esperando la llamada", expresó el familiar, quien además señaló que el teléfono celular que llevaba consigo el empresario dejó de registrar señal después del secuestro.

🔴🔵 Los Olivos: un empresario del rubro pastelero fue secuestrado afuera de su negocio. Su familia denuncia que los delincuentes estarían vaciando sus cuentas bancarias mientras exigen un rescate.



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A esta situación se suma una información que ahora es materia de investigación policial. De acuerdo con la familia, luego del secuestro se habrían registrado movimientos bancarios en las cuentas del empresario. Según su versión, una importante suma de dinero habría sido transferida hacia la cuenta bancaria de una mujer.

Negocio sufrió un robo hace poco

Los familiares también fueron consultados sobre la posibilidad de que el empresario hubiera recibido amenazas previamente por parte de extorsionadores. Sin embargo, aseguraron que no tenían conocimiento de alguna advertencia o comunicación de este tipo antes del secuestro.

No obstante, indicaron que hace aproximadamente una semana el negocio habría sufrido un robo, aunque todavía no se ha establecido si este hecho tendría alguna relación con el secuestro ocurrido el último miércoles. La Policía Nacional ya analiza las imágenes de las cámaras de seguridad, consideradas claves para identificar a los responsables.

Mientras avanzan las diligencias, la familia permanece a la espera de una eventual comunicación de los secuestradores y de cualquier información que permita conocer el paradero del empresario. Las autoridades continúan recopilando evidencias para determinar cómo ocurrió el secuestro y establecer la identidad de los involucrados.