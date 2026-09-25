Premier Luis Galarreta sobre moción de censura contra César Astudillo: "Estar cambiando de ministros no es la solución"

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El primer ministro, Luis Galarreta Velarde, se pronunció este viernes 25 de septiembre sobre la moción de censura formulada por la bancada de Juntos por el Perú contra el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

Desde Chorrillos, el titular el Consejo de Ministros cuestionó la acción interpuesta por el sector de izquierda, al señalar que un eventual cambio en el Ministerio del Interior no ayudará a solucionar los problemas que aquejan al sector y sobre todo, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

Llama a la responsabilidad a la Cámara de Diputados

Frente a la moción de censura impulsada contra Juntos por el Perú, Luis Galarreta hizo un llamado a la mesura a la Cámara de Diputados al momento de tramitar y poner a debate el texto acusatorio. Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno para combatir este flagelo.

Si bien es cierto que se mostró respetuoso de las figuras constitucionales, el primer ministro sostuvo que exigir resultados a cualquier ministro de Estado en menos de 60 días de gestión es contraproducente, teniendo en cuenta que la grave crisis de inseguridad ciudadana es un "problema estructural" que no tiene una solución inmediata.

"Estar cambiando la solución no es la solución. La solución es pensar en el plan, ir articulando el plan, ir armando lo que se está pensando en el trabajo contra la criminalidad y creo más bien que es lo que ayuda a enfrentar esta criminalidad. Tenemos claro algo: Vamos a enfrentar la criminalidad con todo, lo ha dicho la presidenta en el extranjero, lo ha dicho acá en el Perú", sostuvo.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El premier Luis Galarreta se pronunció sobre la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, y sostuvo que cambiar constantemente de ministros no constituye una solución frente a los problemas del sector.



📻 95.5 FM

📡... pic.twitter.com/U3Bwxb5Aac — Exitosa Noticias (@exitosape) September 25, 2026

JP asegura que César Astudillo "no reúne las condiciones de idoneidad"

De acuerdo con el texto presentado por Juntos por el Perú, la responsabilidad política que recae sobre César Astudillo no solo se basa en el aumento de la delincuencia y del asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como "China Polo", también se da por los resultados expuestos durante la interpelación a la que fue objeto el pasado 17 de septiembre.

En aquella oportunidad, Astudillo Salcedo respondió un pliego de 27 preguntas ante la Cámara de Diputados sobre la seguridad ciudadana y las medidas efectivas contra la criminalidad. Además, presentó la estrategia integral del sector para enfrentar a la delincuencia común y el crimen organizado nacional y transnacional.

"Que, por los hechos expuestos, el señor César Augusto Astudillo Salcedo no reúne las condiciones de idoneidad, eficacia y confianza política necesarias para continuar al frente del Ministerio del Interior. Corresponde, por ello, que la Cámara de Diputados haga efectiva su responsabilidad política mediante la censura", menciona la moción.

Cabe precisar que, el lunes 21 de septiembre, los diputados del partido de izquierda, Ernesto Zunini y Svieta Fernández, confirmaron que impulsarían la remoción en el cargo del integrante del Gabinete Ministerial.