Congreso aprobó que parlamentarios puedan hacer proselitismo en semana de representación

Con más de 70 votos a favor, el Congreso aprobó que los parlamentarios puedan realizar actividades proselitistas y políticas durante su semana de representación.

Aprobación de actividades proselitistas

Con esta admisión, la cual fue previamente rechazada, se da la modificación del reglamento interno, bajo la denominación de "derechos políticos", con lo que tienen la posibilidad de participar en actividades partidarias fuera de sus horarios legislativos.

Esta medida incluye la presencia en eventos públicos, reuniones partidarias y actividades de orientación. No obstante, el recurso señala que no se deben utilizar instalaciones del Parlamento y sin usar sus recursos logísticos ni económicos.

De esta forma, la semana de representación quedó vigente como parte de las funciones de los legisladores, a pesar de las múltiples propuestas para suspenderlas, debido a la cercanía de los procesos electorales del año 2026.

Con la implementación de la nueva norma, este escenario podría ser empleado para que los diputados puedan participar de actividades de proselitismo.

Reelección y Congreso bicameral

Como se recuerda, después de desarrollarse las elecciones de 2026, el Congreso pasará a convertirse en bicameral, con lo que, según se advirtió por parte de voces expertas, muchos parlamentarios estarían buscando su reelección.

Y esto podría facilitarse con la aprobación de la posibilidad de realizar actividades proselitistas, ya que, tal como explicaron especialistas, les permite mantener presencia política en sus regiones durante campaña por los comicios.

Cabe recalcar que, la admisión de la novel norma no necesitará de segunda votación, por lo que entrará en vigencia de forma inmediata,y, con ello, los parlamentarios cuentan con la total posibilidad de participar en actos políticos, en el marco de la cercanía del desarrollo de las elecciones presidenciales.

Parlamentarios buscan aumento de sueldo

Un controversial debate inició este miércoles 20 de agosto, en el que congresistas buscan que senadores y diputados del periodo 2026-2031 reciban mensualmente el salario de S/34,917.20, argumentando que estos funcionarios merecen recibir un sueldo similar al de un magistrado del Poder Judicial.

La decisión parte en los mismos parlamentarios, por lo que ellos estarían aprobando la remuneración que se llevarían. Esto debido a que la reelección congresal ha sido aprobada.

Con ello, no afecta al regreso de la bicameralidad. De ser aceptada, los futuros legisladores percibirían mucho más de los 93 millones de soles que ganan en la actualidad.

