Municipalidad de Lima presenta plan de seguridad para conciertos de BTS en el Estadio San Marcos

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó de manera oficial el plan de seguridad e inspección operativa diseñado para resguardar los tres conciertos que ofrecerá la icónica banda surcoreana de K-pop BTS en el Estadio Nacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

Medidas de prevención, horarios de acceso y desvíos vehiculares

Dentro de las acciones preventivas, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo en conjunto con las demás autoridades anunciaron que se llevarán a cabo inspecciones continuas en las instalaciones del recinto universitario para evaluar las condiciones de riesgo e infraestructura. Las labores operativas contemplan además la presencia de personal capacitado para la atención de urgencias médicas y la evacuación ordenada de los miles de asistentes que acudirán a cada fecha.

Para ordenar el flujo vehicular en los alrededores del campus, la comuna limeña estableció un plan de desvíos en las vías adyacentes que se mantendrá activo hasta las 2:00 a.m. de cada jornada. La medida tiene como objetivo principal agilizar la salida del público asistente y evitar el congestionamiento en arterias principales de alto tráfico. Las autoridades instaron a los conductores a tomar rutas alternativas mientras dure el dispositivo de seguridad.

En cuanto al ingreso de los espectadores, la alcaldía confirmó que las puertas de acceso al campo del Estadio San Marcos se abrirán a partir de las 4:00 p.m. durante las tres fechas programadas. El ingreso estará distribuido estratégicamente por la avenida Venezuela (Puerta 1), la avenida Universitaria (Puerta 3), la avenida Amézaga (Puertas 5 y 6) y la avenida Colonial (Puerta 8), facilitando la distribución ordenada de los diferentes sectores del público.

Operativo especial de transporte público a cargo de la ATU

Como parte de la estrategia integral de movilidad urbana, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) disponerá un despliegue masivo de 180 buses para facilitar la llegada y descongestión del recinto. El servicio especial de transporte operará en puntos estratégicos cercanos al estadio para garantizar que los jóvenes y familias puedan retornar a sus hogares de forma rápida y segura tras el término del espectáculo.

Finalmente, la integración del sistema de transporte con el plan de seguridad vial asegurará un tránsito continuo en los cruces de las avenidas Universitaria, Venezuela y Morales Duárez. Las fuerzas de orden y los inspectores de movilidad supervisarán el cumplimiento de las zonas de embarque para prevenir cobros indebidos o transporte informal durante la salida masiva de los fanáticos.

En ese sentido, la Municipalidad de Lima busca garantizar el desarrollo seguro y ordenado de uno de los eventos musicales más multitudinarios del año mediante la articulación entre el sector público y la empresa privada.