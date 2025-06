Metropolitano anuncia la apertura de la Estación Las Vegas en Comas que beneficiará a 4 mil usuarios

19/06/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde este sábado 21 de junio, la Estación Las Vegas en el distrito de Comas iniciará sus operaciones como parte de la ampliación norte del Metropolitano. Según este sistema masivo de transporte, la apertura de esta nueva parada beneficiará a más de 4 mil usuarios que diariamente se transportan hacia sus respectivos destinos desde dicho distrito.

Promesa cumplida

Exitosa llegó hasta el cruce de las avenidas México y Universitaria para conversar con el presidente de ATU, David Hernández, quien brindó mayores detalles de este hecho. Aquí, el mandamás ejecutivo dejó en claro que la entidad que preside está cumpliendo la promesa que hizo meses atrás de ir aperturando de manera paulatina cada una de las estaciones que forman parte de la ampliación norte.

"Tal como lo prometimos cuando abrimos la terminal Chimpu Occllo, las estaciones se comenzarían a abrir gradualmente por lo tanto ahora tenemos una más para los vecinos de la urbanización Las Vegas en Comas donde 4 mil personas se verán beneficiadas ya que no tendrán que hacer el doble viaje alimentador-troncal, sino directamente a la troncal", indicó a nuestras cámaras.

El presidente Ejecutivo de la ATU, David Hernández, informó los beneficios que traería la nueva estación del Metropolitano, 'Las Vegas', en Comas.



— Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2025

Además, aseguró que la inauguración de la Estación Las Vegas ayudará a los pasajeros que se movilizan con el Metropolitano a reducir los tiempos de viaje ya que evitarán tomar el alimentador o acudir hasta la estación Naranjal y formar cola para subir a otro bus.

"Esperamos que hay usuarios y atenderlos de manera rápida y pronta. Lo que si va suceder es que estas 4 mil personas que antes tenían que hacer cola en Naranjal ya no la harán y podrán viajar más rápido. Naranjal va tener menos cantidad de pasajeros porque van a poder acceder a nuevos servicios", añadió.

¿Qué servicios funcionarán?

Según indicó ATU a través de sus redes sociales, los servicios que operarán en esta nueva estación serán el Súper Expreso Norte, que funciona de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y 8:30 a.m. y que inicia en la Estación 22 de Agosto hasta la Estación Central. El Expreso 11, que arranca en la estación Los Incas hasta la Estación central de lunes a viernes desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.

¡Más de 4 mil usuarios de Lima Norte se beneficiarán con la estación Las Vegas del Metropolitano! Presentamos esta nueva infraestructura, que empezará a funcionar desde este sábado 21 de junio.

Conoce los servicios que operarán.



— Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 19, 2025

Finalmente, el servicio regular B también hará una parada en esta nueva estación la cual opera de lunes a domingo.

De esta manera, el Metropolitano anunció la apertura de la Estación Las Vegas en Comas la cual iniciará operaciones desde el sábado 21 de junio y que beneficiará a más de 4 mil usuarios.