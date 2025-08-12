RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Apoyo que transforma

Campaña "Sanemos cicatrices": Aniquem busca apoyar a más de 100 menores con secuelas de quemaduras

"Sanemos cicatrices" es la campaña que Aniquem impulsa este agosto para transformar vidas. Más de 100 niños y adolescentes con secuelas de quemaduras recibirán ayuda gracias a las donaciones.

12/08/2025

Del 1 al 31 de agosto de 2025, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) y el Banco de Crédito del Perú (BCP) se unen en la campaña solidaria "Sanemos cicatrices" para transformar la vida de más de 100 niños y adolescentes con secuelas de quemaduras.

¿De qué va "Sanemos cicatrices"?

La Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) y el Banco de Crédito del Perú (BCP) se unen este mes con una meta clarita: Juntar fondos para que chicas y chicos con secuelas de quemaduras sigan su tratamiento sin pagar un sol.

"Sanemos cicatrices" estará activa todo agosto en la aplicación de banca móvil del BCP, y apunta a cubrir terapia ocupacional, física y psicológica: lo que ayuda a recuperar movimiento, autoestima y vida cotidiana. No hay  complicaciones: menos trámites, más apoyo al toque, desde el celular y de manera segura.

La iniciativa llega en el marco del Día del Niño y aterriza con historias reales que muestran cómo, con trabajo especializado y respaldo ciudadano, el dolor puede transformarse en avances concretos.

Ojo al dato: Aniquem cumple 25 años y es la única organización en el Perú dedicada de lleno a la rehabilitación de niños y adolescentes con secuelas de quemaduras en pobreza y pobreza extrema.

La razón de fondo

Desde Aniquem recuerdan que cada sol empuja un proceso largo pero clave. Como lo resume Cecilia Rodríguez, responsable de recaudación de fondos: "Nuestra meta es seguir rehabilitando a quienes más lo necesitan. Cada aporte cuenta y puede cambiar la vida de muchos niños que hoy luchan por sanar".

Lo recaudado se convierte en sesiones, aparatos, controles y seguimiento, para que el esfuerzo de las familias rinda y los chicos vuelvan a su rutina con menos barreras.

¿Cómo donar?

Todo se hace desde el celular, en minutos y sin vueltas. Así de simple:

  • Ingresa a tu app BCP desde tu celular.
  • Ve a la sección "Lo más destacado".
  • Desliza hasta la última opción "Donaciones".
  • Selecciona "Ayuda al Niño Quemado".
  • Dona y listo.

Aniquem: 25 años cambiando vidas

Con un cuarto de siglo de trabajo, Aniquem ha sostenido programas que devuelven funcionalidad, acompañan la salud mental y mejoran la calidad de vida.

El respaldo de aliados como BCP permite que el enfoque sea integral: no es solo curar la piel, es rehabilitar de punta a punta para que la niñez vuelva al cole, al juego y a su futuro con seguridad.

Con "Sanemos cicatrices", Aniquem y el BCP impulsan durante agosto de 2025 una recaudación de fondos para financiar terapias físicas, ocupacionales y psicológicas a más de 100 menores sobrevivientes de quemaduras, asegurando un tratamiento gratuito y especializado.

