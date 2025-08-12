Designación de Patricia Benavides "debió darse hace días": Delia Espinoza sigue incurriendo en "delitos e infracciones"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, se pronunció luego de la llegada de su patrocinada al Ministerio Público para retomar sus funciones como fiscal suprema. Según indicó, Delia Espinoza es la que debió designar "hace días" a Benavides en un despacho.

Sobre Delia Espinoza

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el letrado se refirió a la actitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el caso de la reposición de Benavides como fiscal suprema. Al respecto, indicó que, la titular del MP continúa "incurriendo en delitos e infracciones constitucionales".

"Esta designación del despacho (de Patricia Benavides) debió darse hace días, entonces ella (Delia Espinoza) sigue incurriendo en delitos e infracciones constitucionales. En lo que va a terminar es que a la larga va a terminar inhabilitada o destituida, la comisión del delito es completamente clara", dijo a la prensa, este martes 12 de agosto.

De tal modo, Peña indicó que la Junta de Fiscales Supremos tiene la competencia de varias cualquier Fiscalía Suprema para que Benavides sea parte de una de ellas; sin embargo, es responsabilidad de Espinoza decidir sobre la designación de la repuesta fiscal suprema.

#EnVivo



Juan Peña, abogado de Patricia Benavides: La designación del despacho de mi patrocinada debió darse hace días, se siguen incurriendo en delitos e infracciones constitucionales



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/80czKmdo42 — Canal N (@canalN_) August 12, 2025

En tal sentido, el abogado de Benavides indicó que luego de dos horas de haber permanecido en sesión extraordinaria, aún no tiene conocimiento sobre alguna decisión por parte de la Junta de Fiscales Supremos ni de la fiscal de la Nación. "Esa acta en esta sesión, es únicamente de ellos, no lo comparten con los abogados porque nosotros no participamos de eso", agregó.

Presunto conflicto de intereses

Según explicó Peña, si hubiere un caso en el que se involucre un presunto conflicto de intereses, lo que corresponde es que Benavides se excuse y se inhiba y que otro fiscal conduzca la investigación en su contra.

"No necesariamente todos los casos de corrupción involucran a la doctora Benavides, suponiendo que son uno o dos, esa Fiscalía tiene cerca de 2 mil casos, osean más de 1 998 casos para que la doctora pueda ver. Si ella es parte de la investigación, ella se debe excusar de conocer ese caso, ese caso, los otros no porque ella no tiene implicancia en esos casos, ni como testigo ni como investigada", precisó.

De esta manera, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, indicó que la fiscal del Nación, Delia Espinoza, podría ser inhabilitada o destituida por aún no designar un despacho a su patrocinada.