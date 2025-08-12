Beca Tec de Pronabec 2025: Estudia carreras técnicas con sueldos por encima del mercado

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Beca Tec, ofrece la oportunidad de estudiar carreras técnicas con alta demanda laboral. El cierra de su postulación está próximo 15 de setiembre y puedes iniciar tu postulación de manera gratuita y virtual.

Requisitos para postulación

El nuevo concurso del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Beca Tec, implementando por el Ministerio de Educación, ofrece carreras técnicas y con altas remuneraciones. Este nuevo concurso está dirigido a peruanos entre los 17 y 39 años de edad que ya han culminado la educación secundaria básica o alternativa y que ya han ingresado a un instituto o escuela superior del programa elegible.

Beca Tec cubre todos los gastos académicos y no académicos, como la matrícula, pensiones de estudio, gastos de estadía (en caso se requiera viaje interprovincial), movilidad, alimentación, materiales de estudio y el pago de la obtención del grado o título. A diferencia de Beca 18, no es necesario acreditar condición de pobreza, sin embargo, sí suma puntos priorizables al momento de otorgar esta ayuda.

En la edición de este año ofrece 300 becas de estudios superiores tecnológicos y técnicos: 30 becas para auxiliar técnico; 90 para técnico y 180 para profesionales técnicos. La postulación cierra este 15 de setiembre próximo y la inscripción se da de manera virtual y gratuita a través de la siguiente página web: Postulación Beca Tec

Carreras técnicas con altas remuneraciones

El concurso pone como énfasis en carreras de alta demanda laboral, como Administración de Negocios Internacionales, Gestión Logística, Marketing, Diseño de interiores, Mecánica automotriz, Técnico en Geología y exploración. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha lanzado una lista de instituciones elegibles, tanto públicas como privadas, donde se especifican qué carreras están cubiertas por el programa.

Dentro de las carreras elegibles con mayor remuneración son las del área

Técnico en Minera, Metalurgia y Petróleo , con ingresos promedios mensuales de S/ 6964 hasta un salario máximo de S/ 12 911

, con ingresos promedios mensuales de S/ 6964 hasta un salario máximo de S/ 12 911 Ciencias de la Computación también ofrece un ingreso promedio alto (S/ 3070) y un sueldo máximo de S/ 5893

también ofrece un ingreso promedio alto (S/ 3070) y un sueldo máximo de S/ 5893 Química, con la carrera de Química Industrial, y de Diseño, Diseño Gráfico, Diseño Gráfico Visual o Diseño y Programación web con ingresos superiores a los S/ 2600 mensuales.

El proceso de selección culmina este 15 de setiembre, por lo que, si tienes entre 17 y 39 años y ya ingresaste a un instituto o escuela superior, puedes acceder a una de las 300 becas para cubrir todos tus gastos académicos y no académicos y cumplir la meta de culminar la educación superior.