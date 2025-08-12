Sismo de magnitud 5.5 remece Áncash: Fuerte temblor fue registrado hoy, martes 12 de agosto

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú volvió a sentir el movimiento de la tierra este martes 12 de agosto. Un sismo, registrado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), sorprendió a miles de personas en plena noche y generó un instante de tensión en varias ciudades.

El reporte oficial detalla la ubicación exacta del epicentro y la magnitud del evento, información clave para entender cómo y dónde se produjo este nuevo episodio sísmico que, aunque breve, fue suficiente para despertar la preocupación en un país acostumbrado, pero nunca indiferente, a estos movimientos telúricos.

Sismo en Perú hoy, martes 12 de agosto

Un sismo de magnitud 5.5 sacudió la región Áncash la noche del martes 12 de agosto, generando preocupación entre la población y recordando que, en un país altamente sísmico como el nuestro, la preparación es clave para evitar desastres.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0530

Fecha y Hora Local: 12/08/2025 19:54:30

Magnitud: 5.5

Profundidad: 43km

Latitud: -9.11

Longitud: -79.33

Intensidad: III-IV Chimbote

Referencia: 81 km al O de Chimbote, Santa - Ancash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 13, 2025

Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor se registró a las 19:54:30 horas con una profundidad de 43 kilómetros. El epicentro se ubicó a 81 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia de Santa, con coordenadas de latitud -9.11 y longitud -79.33.

La intensidad del sismo fue de entre III y IV en Chimbote, lo que hizo que se sintiera con claridad, provocando alarma entre los vecinos. Sin embargo, los reportes en redes sociales confirmaron que el movimiento se percibió también en Trujillo, Huaral y Lima.

Perú y los sismos en lo que va del 2025

El Centro Sismológico Nacional (Censis), encargado de monitorear la actividad sísmica en el país, recordó que hasta la fecha se han registrado 527 temblores a nivel nacional en lo que va del 2025. Lima lidera la lista con 85 eventos, seguida por Arequipa (63), Ica (56) y Piura (44).

Las estadísticas del Censis indican que julio fue el mes con más movimientos telúricos registrados (83), seguido de marzo con 81, febrero con 79 y enero con 76. En lo que va de agosto ya se contabilizan 19.

Segundo Simulacro Nacional Multipeligro

Este viernes 15 de agosto a las 3:00 p.m. se realizará el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro. La actividad, organizada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), contará con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, bomberos, colegios, hospitales, mercados, empresas y la comunidad en general.

